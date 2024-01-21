Когда стало известно о скандале, депутат начал лгать и убеждал, что в разговорах желал победы Украине и его якобы "не так поняли".

Депутат городского совета от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ в Черкассах осужден. Он обвиняется в поддержке оккупации и содействии уничтожению Украины, а также убийству военнослужащих. Об этом идет речь в приговоре Приднепровского районного суда города Черкассы.

Суд установил, что депутат Черкасского городского совета, представитель ОПЗЖ, пропагандировал идею победы России, призывая к уничтожению украинских военных "для обеспечения мира". Также он выражал желание российскому вторжению достичь еще более активных действий, включая ракетные атаки.

Депутатпрославлял российских оккупантов, утверждал, что они не ведут борьбу против гражданского населения, в отличие от армии США.

Во время судебного разбирательства он отрицал свою вину и не раскаялся. Он убеждал, что в разговорах желал победы Украине и его якобы "не так поняли".

Суд также рассматривал показания коллег депутата от ОПЗЖ, утверждавших, что он планировал возглавить Черкасскую область после оккупации.

"Депутат продолжает общаться с людьми в городе, которым рассказывает, что армия РФ проводит вынужденную "специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины" от "нациков и фашистов", правящих в нашей стране, что скоро наше государство будет освобождено от "фашистско-бандеровских оккупантов и русскоязычное население и электорат ОПЗЖ" будет властвовать в стране, а он лично планирует занять должность в Черкасской оккупированной администрации и работать в пользу России», - говорится в заявлении свидетеля.

Суд признал его виновным по статьям о публичной поддержке терроризма и приговорил к пяти годам лишения свободы. Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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