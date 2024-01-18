В Польше в одной из мебельных фабрик произошел несчастный случай с украинцем.

В Польше на фабрике 18-летнего украинца затащило в станок для обрезки дерева.

Трагедия произошла в городе Янкова, в станок вперед ногами затянуло 18-летнего украинца, работавшего на фабрике по контракту.

На место прибыли спасатели и медики вытащили юношу, однако, к сожалению, станок отрезал парню обе ноги до колена.

Полиция под надзором прокуратуры начала расследование по выяснению причин несчастного случая на производстве.

По словам представителя районного управления полиции Роберта Игнасиака, действия правоохранителей по делу будут зависеть от выводов полиции.

Он добавил, что важно правильно установить доказательства и сделать соответствующую квалификацию.

Источник: rmf24.

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