В результате расследования ДБР три столичных депутата и помощник депутата предстанут перед судом.

Солдаты из одной из воинских частей, среди которых трое имеют статус столичных депутатов, а еще один помощник депутата Киевсовета, в течение года не выполняли военную службу, но получали денежное довольствие. Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Сообщается, что руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой командировки "трем депутатам и одному из их помощников в КМВА. В сделке был задействован и командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации.

В результате расследования ДБР три столичных депутата и помощник депутата обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а руководитель аппарата Киевской городской военной администрации в содействии в уклонении.

Снайпер ВСУ Константин Прошинский, воюющий под Бахмутом, отреагировал на эту новость. Он подчеркнул, что таких случаев в Украине может быть достаточно много.

"Трёх депутатов Киеврады хлопнули ДБР. Пацаны числились в подразделении, но в течение года там не появились. Но мало того, они еще получали ЗП вместе с боевыми. Хотя, скорее всего, боевые до них не доходили, а оставались командиру подразделения, иногда, к сожалению, такая практика существует. Ужасно подумать, сколько боевых гусей мы получим по итогу. Типа, я летчик, я в танке горел", - подчеркнул защитник.



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