По данным суда, жителя Сум в сентябре 2022 года ВЛК сочла годным к службе в армии.

В Сумах мужчина осужден за уклонение от мобилизации в течение длительного периода. Решение Заречного районного суда города Сумы от 11 января 2024 установило срок наказания. Об этом говорится в приговоре Заречного районного суда Сумы.

Житель Сум заявил на суде, что, несмотря на решение военно-врачебной комиссии (ВЛК) в сентябре 2022 года, его считают пригодным к военной службе неправомерно. В то время ему вручили боевую повестку для призыва в армию. Однако почти полтора года он избегал от мобилизации.

На суде мужчина отрицал свою вину и утверждал, что, несмотря на признание ВЛК, он не признавался пригодным к военной службе из-за проблем со здоровьем. Он утверждал, что прошел осмотр не у всех врачей и сообщил о своих здоровьях, однако его все равно признали годным.

"Не помню, вручили ли мне боевую повестку, но подтверждаю, что знал о необходимости явки в воинскую часть после прохождения комиссии. В определенный срок я не пришел в военкомат из-за своих проблем со здоровьем, которые осложнили повседневную жизнь. В частности, в 2004-2005 годах мне удалили жировик, после чего возникла инфекция и заражение, и в 2016 году мне пришлось пройти еще одну операцию, - свидетельствовал мужчина на суде.

Он также добавил, что ранее работал сварщиком, но его работодатель уволил его, узнав об уголовном производстве. Решение ВЛК подсудимый не обжаловал.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы.

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