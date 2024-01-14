Кулинарный эксперт, бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусного и ароматного пирога с сухофруктами и орешками.

В этот раз на своей странице в Instagram бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить татарский трехслойный пирог.

"Хрустящее тесто в сочетании с сухофруктами и орехами, это ТОПЧИК👌🏻", – советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для теста "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на форму диаметром 28 см):

мука – 350 г

сметана – 100 г

сода - 1 ч.л.

щепотка соли

сахар – 70 г

сливочное масло – 100 г

яйцо – 1 шт.

Для начинки:

грецкий орех – 150 г

сахар – 50 г

курага - 350 г

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает муку с содой, а сметану с яйцом и сахаром до однородности. Смешиваем сухие и влажные ингредиенты, добавляем масло и замешиваем тесто.

Чтобы приготовить начинку, в чаше блендера перебиваем орехи с сахаром, а также отдельно курагу (если она очень сухая, добавьте 1 ч.л. воды).

Тесто делим на две равные части. Одну сразу раскатываем и выкладываем в форму, формируя небольшой бортик. На тесто выкладываем измельченные орехи.

Вторую половину теста делим еще на две части. Одну из них раскатываем в круг по диаметру формы, накрываем им орехи и закрепляем края. Далее выкладываем слой кураги, а сверху накрываем тестом и снова закрепляем края.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова отправляет татарский трехслойный пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

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