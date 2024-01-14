В этот раз на своей странице в Instagram бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить татарский трехслойный пирог.
"Хрустящее тесто в сочетании с сухофруктами и орехами, это ТОПЧИК👌🏻", – советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Для теста "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на форму диаметром 28 см):
- мука – 350 г
- сметана – 100 г
- сода - 1 ч.л.
- щепотка соли
- сахар – 70 г
- сливочное масло – 100 г
- яйцо – 1 шт.
Для начинки:
- грецкий орех – 150 г
- сахар – 50 г
- курага - 350 г
Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает муку с содой, а сметану с яйцом и сахаром до однородности. Смешиваем сухие и влажные ингредиенты, добавляем масло и замешиваем тесто.
Чтобы приготовить начинку, в чаше блендера перебиваем орехи с сахаром, а также отдельно курагу (если она очень сухая, добавьте 1 ч.л. воды).
Тесто делим на две равные части. Одну сразу раскатываем и выкладываем в форму, формируя небольшой бортик. На тесто выкладываем измельченные орехи.
Вторую половину теста делим еще на две части. Одну из них раскатываем в круг по диаметру формы, накрываем им орехи и закрепляем края. Далее выкладываем слой кураги, а сверху накрываем тестом и снова закрепляем края.
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова отправляет татарский трехслойный пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
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