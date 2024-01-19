В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила приготовить десерт, который никого не оставит равнодушным. Такой торт, считает "Мастер Шеф", получается очень насыщенным и сладким.
Ореховое тесто:
- 150 г яиц (3 шт)
- 220 г сахара
- 200 г грецкого ореха
- Ванильный сахар
- 300 г муки
- 10 г разрыхлителя
- Соль
Сливочный крем:
- 600 мл молока
- 20 г муки
- 20 г кукурузного крахмала
- 100 г сахара
- 80 г сливочного масла
- 300 мл сливок (жирностью 30-35%)
Ореховая карамель:
- 150 мл сливок (жирностью 30-35%)
- 120 г сахара
- Соль
- 100 г сливочного масла (жирностью 82%)
- 100 г ореховой пасты
👩🍳 Приготовление:
Ореховое тесто:
Взбейте яйца с сахаром до пышности.
Измельчите грецкие орехи и добавьте их в тесто вместе с ванильным сахаром, мукой, разрыхлителем и солью. Перемешивайте, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Вылейте тесто в форму, выпекайте при 180°C около 25-30 минут.
Сливочный крем:
Смешайте молоко, муку, кукурузный крахмал и сахар. Варите, пока не загустеет. Добавьте сливочное масло и перемешайте.
Взбейте сливки и добавьте их в молочно-сливочную массу.
Ореховая карамель:
"Мастер Шеф" Глинская рассказывает, варите сливки, сахар, соль до растворения сахара. Добавьте сливочное масло и ореховую пасту.
Сборка торта:
Разрежьте корж горизонтально. Намазывайте крем между слоями.
Покройте торт кремом сбоку и сверху, советует "Мастер Шеф" Глинская. Залейте торт ореховой карамелью.
Поставьте в холодильник до застывания карамели.
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