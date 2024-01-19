Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать сладкий торт с орехами.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила приготовить десерт, который никого не оставит равнодушным. Такой торт, считает "Мастер Шеф", получается очень насыщенным и сладким.

Ореховое тесто:

150 г яиц (3 шт)

220 г сахара

200 г грецкого ореха

Ванильный сахар

300 г муки

10 г разрыхлителя

Соль

Сливочный крем:

600 мл молока

20 г муки

20 г кукурузного крахмала

100 г сахара

80 г сливочного масла

300 мл сливок (жирностью 30-35%)

Ореховая карамель:

150 мл сливок (жирностью 30-35%)

120 г сахара

Соль

100 г сливочного масла (жирностью 82%)

100 г ореховой пасты

👩‍🍳 Приготовление:

Ореховое тесто:

Взбейте яйца с сахаром до пышности.

Измельчите грецкие орехи и добавьте их в тесто вместе с ванильным сахаром, мукой, разрыхлителем и солью. Перемешивайте, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Вылейте тесто в форму, выпекайте при 180°C около 25-30 минут.

Сливочный крем:

Смешайте молоко, муку, кукурузный крахмал и сахар. Варите, пока не загустеет. Добавьте сливочное масло и перемешайте.

Взбейте сливки и добавьте их в молочно-сливочную массу.

Ореховая карамель:

"Мастер Шеф" Глинская рассказывает, варите сливки, сахар, соль до растворения сахара. Добавьте сливочное масло и ореховую пасту.

Сборка торта:

Разрежьте корж горизонтально. Намазывайте крем между слоями.

Покройте торт кремом сбоку и сверху, советует "Мастер Шеф" Глинская. Залейте торт ореховой карамелью.

Поставьте в холодильник до застывания карамели.

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