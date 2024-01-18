Если вы решили насладиться своим любимым напитком, но вдруг обнаружили, что дома нет штопора, не беспокойтесь – есть несколько простых и эффективных способов открыть бутылку без штопора.

Знание этих трюков может оказаться весьма полезным в самых разных ситуациях. Вот несколько способов, которые вам посодействуют открыть бутылку за несколько секунд.

Использование ложки

Один из самых распространенных и простых способов открыть бутылку без штопора – использование ложки. Вставьте край ложки под крышку бутылки, а затем поднимите ложку вверх, пока крышка не откроется. Этот метод работает благодаря податливости металла – вы можете использовать любую ложку с толстым краем.

Использование обруча от ключей

Если у вас есть ключи с обручем, этот метод вам пригодится. Поставьте обруч под крышку бутылки, держите его концом вверх и нажимая вниз, используйте обруч в качестве подъемника. С помощью этого приспособления крышка мгновенно поднимется и вы сможете наслаждаться напитком.

Использование резца или ножа

Введите край резца или ножа под крышку бутылки и поворачивайте с лёгкостью. Действуйте осторожно, чтобы не поранить себя. Этот метод требует осторожности, поэтому используйте его только в случае отсутствия других удобных инструментов.

Использование бумаги или полотенца

Согните лист бумаги или полотенце на несколько слоев и разместите его под крышкой бутылки. Зажмите и стряхните бутылку слева направо, используя бумагу или полотенце в качестве опоры. Крышка должна открыться без чрезмерных усилий.

Использование стенки или рейки

Поставьте край бутылки на ровную поверхность, такую ​​как стенка или рейка, и ударите сверху ладонью по дну бутылки. Этот способ может занять несколько попыток, но с правильным ударом крышка откроется.

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