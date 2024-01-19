В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала несколько полезных советов, как приготовить курицу. По словам "Мастер Шефа", данное блюдо лучше делать с хорошо подобранным филе, лучше выбирать свежее мясо.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 300 г грибов
- 1 большой лук
- 25 г муки
- 400 мл сливок 10-15%
- 10 г горчицы
- 40 мл соевого соуса
- Соль, перец (по вкусу)
- Масло для жарки
- Укроп
Технология:
1. Подготовка куриного филе:
Нарежьте куриное филе на небольшие ломтики, посолите.
Обжаривайте филе на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корки, делится "Мастер Шеф" Глинская.
2. Обжарка грибов и лука:
Обжаривайте грибы и лук на сковороде до мягкости и золотистости.
3. Приготовление заливки:
В глубокой миске смешайте сливки, муку, горчицу и соевый соус. Хорошо перемешайте.
4. Сборка и тушение:
"Мастер Шеф" Глинская советует, объедините обжаренные грибы, лук и куриное филе в сковороде.
Добавьте приготовленную заливку.
Накройте крышкой и тушите 3-4 минуты до того момента, пока соус не загустеет.
При необходимости, приправьте солью и перцем по вкусу.
5. Подача:
Посыпьте блюдо мелко нарезанным укропом перед подачей.
Подсказка:
Подавайте курицу в грибном соусе горячей, посыпанной свежим укропом.
Подавайте блюдо с гарниром по вашему выбору: картошкой, рисом или пастой, поделилась "Мастер Шеф" Глинская.
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