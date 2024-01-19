В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала несколько полезных советов, как приготовить курицу. По словам "Мастер Шефа", данное блюдо лучше делать с хорошо подобранным филе, лучше выбирать свежее мясо.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

300 г грибов

1 большой лук

25 г муки

400 мл сливок 10-15%

10 г горчицы

40 мл соевого соуса

Соль, перец (по вкусу)

Масло для жарки

Укроп

Технология:

1. Подготовка куриного филе:

Нарежьте куриное филе на небольшие ломтики, посолите.

Обжаривайте филе на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корки, делится "Мастер Шеф" Глинская.

2. Обжарка грибов и лука:

Обжаривайте грибы и лук на сковороде до мягкости и золотистости.

3. Приготовление заливки:

В глубокой миске смешайте сливки, муку, горчицу и соевый соус. Хорошо перемешайте.

4. Сборка и тушение:

"Мастер Шеф" Глинская советует, объедините обжаренные грибы, лук и куриное филе в сковороде.

Добавьте приготовленную заливку.

Накройте крышкой и тушите 3-4 минуты до того момента, пока соус не загустеет.

При необходимости, приправьте солью и перцем по вкусу.

5. Подача:

Посыпьте блюдо мелко нарезанным укропом перед подачей.

Подсказка:

Подавайте курицу в грибном соусе горячей, посыпанной свежим укропом.

Подавайте блюдо с гарниром по вашему выбору: картошкой, рисом или пастой, поделилась "Мастер Шеф" Глинская.

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