В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала несколько полезных советов, как приготовить курицу. По словам "Мастер Шефа", данное блюдо лучше делать с хорошо подобранным филе, лучше выбирать свежее мясо.

Елизавета Глинская

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 300 г грибов
  • 1 большой лук
  • 25 г муки
  • 400 мл сливок 10-15%
  • 10 г горчицы
  • 40 мл соевого соуса
  • Соль, перец (по вкусу)
  • Масло для жарки
  • Укроп

Технология:

1. Подготовка куриного филе:

Нарежьте куриное филе на небольшие ломтики, посолите.

Обжаривайте филе на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корки, делится "Мастер Шеф" Глинская.

2. Обжарка грибов и лука:

Обжаривайте грибы и лук на сковороде до мягкости и золотистости.

3. Приготовление заливки:

В глубокой миске смешайте сливки, муку, горчицу и соевый соус. Хорошо перемешайте.

4. Сборка и тушение:

"Мастер Шеф" Глинская советует, объедините обжаренные грибы, лук и куриное филе в сковороде.

Добавьте приготовленную заливку.

Накройте крышкой и тушите 3-4 минуты до того момента, пока соус не загустеет.

При необходимости, приправьте солью и перцем по вкусу.

5. Подача:

Посыпьте блюдо мелко нарезанным укропом перед подачей.

Подсказка:

Подавайте курицу в грибном соусе горячей, посыпанной свежим укропом.

Подавайте блюдо с гарниром по вашему выбору: картошкой, рисом или пастой, поделилась "Мастер Шеф" Глинская.

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