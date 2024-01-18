Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить картофельно-мясной пирог.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусное блюдо, которое понравится каждому за столом.

Ингредиенты:

Тесто:

200 мл молока

10 г сахара

5 г соли

360 г муки

5 г быстрорастворимых дрожжей

30 мл подсолнечного масла

Дополнительно:

1 желток

10 мл молока

Начинка:

500 г отварного картофеля

500 г говяжьего фарша

3 лука

Соль, перец

Масло для жарки

Приготовление:

Для теста:

В молоко добавить сахар, затем внести муку с дрожжами и солью. Замесить тесто, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Подсолнечное масло добавить в тесто, хорошо перемешать.

Тесто оставить на 1 час в теплом месте для подъема.

Для начинки:

Обжарить лук на растительном масле, затем добавить фарш, соль, перец, и слегка обжарить.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, картошку отварить, нарезать небольшими кусочками, затем соединить с фаршем. Дать начинке остыть.

Сборка и выпечка:

Разделить тесто на две части, одну чуть больше другой.

На столе, смазанном маслом, раскатать большую часть теста.

Выложить начинку, закрыть вторым слоем теста, скрепив края. Сделать отверстие по центру.

Покрыть пирог полотенцем или пленкой, оставить на 30 минут, советует "Мастер Шеф" Глинская. Смешать желток с молоком и смазать пирог.

Выпекать при 180 градусах в течение 30 минут. Вынуть из духовки, снова покрыть полотенцем и оставить на 15 минут.

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