В этот раз на своей странице в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить нежное зимнее лимонное печенье.
Для приготовления печенья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- сахар – 150 г
- сливочное масло 82.5% - 80 г
- цедра 1 большого лимона
- ванильный сахар – 5 г
- лимонный сок – 35 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 250 г
- разрыхлитель - 10 г
- сахарная пудра для панировки
Чтобы приготовить крем (лимонный курд), берем:
- 1 большое яйцо
- 60 г сахара
- 60 г лимонного сока
- цедра 1 лимона
- 50 г сливочного масла
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает размягченное сливочное масло с яйцом, сахаром, лимонным соком и цедрой. Далее добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем мягкое тесто. Оставляем тесто на 30 минут или на час в холодильнике, чтобы оно остыло.
Чтобы приготовить лимонный курд, просто смешиваем яйцо, сахар, сок и цедру лимона, сливочное масло и доводим смесь до кипения, постоянно помешивая. Крем также оставляем охлаждаться.
Если не захотите возиться с приготовлением курда, то можно заменить его на любой джем или варенье, или вообще приготовить печенье без начинки.
Из охлажденного теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делает шарики, обваливает их в сахарной пудре и выкладывает на противень, застеленный пергаментом. В середине каждого шарика делаем небольшое углубление и выкладываем туда лимонный курд.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский выпекает лимонное печенье в разогретой до 185 градусов духовке в течение 10-11 минут.
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