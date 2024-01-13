В этот раз на своей странице в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить нежное зимнее лимонное печенье.

Для приготовления печенья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

сахар – 150 г

сливочное масло 82.5% - 80 г

цедра 1 большого лимона

ванильный сахар – 5 г

лимонный сок – 35 г

яйца – 2 шт.

мука – 250 г

разрыхлитель - 10 г

сахарная пудра для панировки

Чтобы приготовить крем (лимонный курд), берем:

1 большое яйцо

60 г сахара

60 г лимонного сока

цедра 1 лимона

50 г сливочного масла

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает размягченное сливочное масло с яйцом, сахаром, лимонным соком и цедрой. Далее добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем мягкое тесто. Оставляем тесто на 30 минут или на час в холодильнике, чтобы оно остыло.

Чтобы приготовить лимонный курд, просто смешиваем яйцо, сахар, сок и цедру лимона, сливочное масло и доводим смесь до кипения, постоянно помешивая. Крем также оставляем охлаждаться.

Если не захотите возиться с приготовлением курда, то можно заменить его на любой джем или варенье, или вообще приготовить печенье без начинки.

Из охлажденного теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делает шарики, обваливает их в сахарной пудре и выкладывает на противень, застеленный пергаментом. В середине каждого шарика делаем небольшое углубление и выкладываем туда лимонный курд.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский выпекает лимонное печенье в разогретой до 185 градусов духовке в течение 10-11 минут.

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