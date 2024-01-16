Куртка, которая не противостоит воде, может вызвать неприятности и ухудшить ваше здоровье.

Пора, когда дождь становится неотъемлемой частью нашей жизни, может быть приятным, но только при условии, что вы готовы к ней должным образом. Вот несколько маленьких секретов, которые помогут сохранить сухость и комфорт во время дождя.

Используйте импрегнант Способность вашей куртки отталкивать воду определяется ее материалом. Использование импрегнанта позволит увеличить гидрофобные свойства ткани. Нанесите импрегнант на поверхность куртки в соответствии с инструкциями производителя и регулярно обновляйте эту защиту.

Проверьте швы Наиболее уязвимым местом для пропитки воды являются швы. Проверьте их на наличие трещин или повреждений, и если вы найдете их, примените водонепроницаемый клей или липучки для ремонта.

Регулируйте капюшон Капюшон является важной частью вашей куртки во время дождя. Он должен правильно прилегать к голове, чтобы не допускать проникновения воды. Регулировка капюшона обеспечит его герметичность и эффективность.

Правильно выбирайте куртку Важно учитывать материал, из которого изготовлена ​​куртка. Как правило, современные технологии предлагают водонепроницаемые материалы, позволяющие телу "дышать". Выбирайте куртку, которая отвечает вашим потребностям и способностям защищать вас от дождя.

Проверьте состояние замков и кнопок Замки и кнопки могут стать слабым местом в борьбе с водой. Периодически смазывайте замки силиконовым спреем и проверяйте их на отсутствие повреждений.

Носите дополнительную защиту Чтобы быть уверенным в защите от дождя, используйте дополнительные средства защиты. Например, носите дождевую шляпу или пользуйтесь зонтиком.

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