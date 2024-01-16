Большие и выразительные глаза всегда привлекают внимание и придают лицу особое выражение, однако не все женщины знают, как добиться такого эффекта.

Хотя тени для глаз часто используются для создания впечатления объема и глубины, существует один хитрый трюк с тушью, который может мгновенно поднять ваш взгляд и сделать глаза большими и красивыми, даже без дополнительного макияжа.

Почему именно тушь для глаз?

Тушь для глаз - это важный элемент макияжа, который может добавить объем и выразительность ваших ресниц. Однако новейший тренд в мире красоты показывает, что тушь может быть использована не только для создания объемных ресниц, но и для подчеркивания формы и красоты глаз в целом.

Шаг 1: Правильный выбор туши

Перед тем, как приступить к хитрому трюку, важно выбрать подходящую тушь для ваших нужд. Выберите тушь с ультратонкой щеточкой, позволяющей точно наносить продукт. Также обратите внимание на формулы, которые не склеивают ресницы, а придают им объем и длину.

Шаг 2: Вертикальное нанесение туши

Хитрый трюк состоит в том, чтобы наносить тушь вертикально на верхние ресницы. Вместо того чтобы делать крутые горизонтальные движения, держите щеточку вертикально и делайте несколько легких нажатий снизу вверх. Этот способ нанесения делает ресницы более объемными и обеспечивает идеальное разделение каждой ресницы.

Шаг 3: Дополнительный подъем

Чтобы добавить еще больше подъема вашим глазам, осторожно нанесите немного туши на наружные углы ресниц. Это позволит создать эффект поднятых глаз, сделает взгляд более открытым и свежим.

Шаг 4: Подчеркивание нижних ресниц

Чтобы усилить эффект, добавьте немного туши на наружный угол нижних ресниц. Не преувеличивайте, ведь цель состоит в том, чтобы создать легкий акцент и подчеркнуть форму глаз.

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