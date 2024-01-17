В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный и нежный торт Муравейник.
Рецепт торта "Муравейник"
Ингредиенты:
Песочное тесто:
- 500 г муки (20 ст. ложек с горкой)
- 2 г соли (1/3 ч. ложки)
- 8 г разрыхлителя (1 ч. ложка с горкой + 1 ч. ложка без горки)
- 300 г сливочного масла "Молокия" (жирностью 62%)
- 50 г яиц (1 шт.)
- Ванильный сахар (по желанию)
- Цедра апельсина (по желанию)
Карамельный крем:
- 450 г вареной сгущенки (1 банка)
- 150 г сливочного масла (жирностью 62%)
- 2 г растворимого кофе (по желанию) (1 ч. ложка без горки)
Для декора:
- Шоколад
- Орехи
- Мак
Инструкции:
1. Подготовка теста:
В глубокой миске смешайте муку, соль и разрыхлитель. Добавьте масло и хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Вбейте яйцо, добавьте ванильный сахар и цедру апельсина (по желанию). Замесите мягкое тесто. Оберните его пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.
2. Разделение теста:
"Мастер Шеф" Глинская советует, разделите тесто на две части – одну немного больше, чем другую. Большую часть раскатайте в форму для выпечки, образуя дно будущего торта.
3. Приготовление карамельного крема:
В глубокой миске смешайте вареную сгущенку, сливочное масло и растворимый кофе (по желанию). Миксуйте до получения однородной массы.
4. Сборка торта:
Распределите карамельный крем на тесте, равномерно распределяя его по поверхности, делится "Мастер Шеф" Глинская. Раскатайте вторую часть теста и накройте им крем. Закрепите края теста, чтобы крем не вытек.
Поставьте торт в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 25–30 минут. Дайте торту остыть.
5. Украшение:
Растопите шоколад и полейте им верх торта.
Посыпьте орехами и маком для добавления текстуры и визуального эффекта, поделилась "Мастер Шеф" Глинская.
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