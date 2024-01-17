Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт торта для всей семьи.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный и нежный торт Муравейник.

Рецепт торта "Муравейник"

Ингредиенты:

Песочное тесто:

500 г муки (20 ст. ложек с горкой)

2 г соли (1/3 ч. ложки)

8 г разрыхлителя (1 ч. ложка с горкой + 1 ч. ложка без горки)

300 г сливочного масла "Молокия" (жирностью 62%)

50 г яиц (1 шт.)

Ванильный сахар (по желанию)

Цедра апельсина (по желанию)

Карамельный крем:

450 г вареной сгущенки (1 банка)

150 г сливочного масла (жирностью 62%)

2 г растворимого кофе (по желанию) (1 ч. ложка без горки)

Для декора:

Шоколад

Орехи

Мак

Инструкции:

1. Подготовка теста:

В глубокой миске смешайте муку, соль и разрыхлитель. Добавьте масло и хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Вбейте яйцо, добавьте ванильный сахар и цедру апельсина (по желанию). Замесите мягкое тесто. Оберните его пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.

2. Разделение теста:

"Мастер Шеф" Глинская советует, разделите тесто на две части – одну немного больше, чем другую. Большую часть раскатайте в форму для выпечки, образуя дно будущего торта.

3. Приготовление карамельного крема:

В глубокой миске смешайте вареную сгущенку, сливочное масло и растворимый кофе (по желанию). Миксуйте до получения однородной массы.

4. Сборка торта:

Распределите карамельный крем на тесте, равномерно распределяя его по поверхности, делится "Мастер Шеф" Глинская. Раскатайте вторую часть теста и накройте им крем. Закрепите края теста, чтобы крем не вытек.

Поставьте торт в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 25–30 минут. Дайте торту остыть.

5. Украшение:

Растопите шоколад и полейте им верх торта.

Посыпьте орехами и маком для добавления текстуры и визуального эффекта, поделилась "Мастер Шеф" Глинская.

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