Во время приготовления пищи вытяжка самостоятельно собирает жир и загрязнение, что в конце концов может привести к ухудшению работы прибора.

Каждый, кто ведет хозяйство, знает, насколько важна чистота в кухне. Одним из наиболее загрязняющих элементов есть вытяжка. Однако не стоит волноваться, поскольку существует действенный способ, как быстро и просто отмыть ее.

Что вам понадобится:

Моечный раствор: Попытайтесь создать раствор, смешав воду со средством для удаления жира или жидким моющим средством. Мягкая губка или тряпка: Важно использовать мягкую губку или тряпку, чтобы избежать царапин и повреждений поверхности. Немного теплой воды: Теплая вода помогает размягчить высохший жир и облегчает процесс чистки.

Шаг 1: Отключите вытяжку

Прежде всего убедитесь, что вытяжка отключена от сети. Это обеспечит безопасность и сможет предотвратить несчастные случаи.

Шаг 2: Вытрите видимый жир

Используйте мягкую губку или тряпку, погруженную в моющий раствор, чтобы вытереть видимый слой жира с поверхности вытяжки. Это может занять несколько минут, но будет эффективным способом удалить легкие загрязнения.

Шаг 3: Смочите и размягчите жир

Намочите губку или тряпку в теплой воде и нанесите на вытяжку. Оставьте на несколько минут, чтобы позволить теплой воде размягчить остаточный жир.

Шаг 4: Протрите и промойте

Снова возьмите мягкую губку или тряпку и протрите остатки жира. Убедитесь, что вы тщательно промыли поверхность от остатков моющего средства.

Шаг 5: Бережно высушите

Используйте чистую и сухую тряпку для высушивания вытяжки. Это поможет избежать водяных пятен и остатков моющего средства.

Шаг 6: Проверка фильтров

Если вытяжка оснащена фильтрами, проверьте их состояние. Обычно фильтры можно потратить или очистить с помощью моющего средства.

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