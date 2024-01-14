Как избавиться от плесени и неприятного запаха в стиральной машине: интересные лайфхаки

Стиральная машина – неотъемлемая часть нашего быта, которая является надежным помощником в повседневных делах, но не все знают, что делать, когда вместо свежести она издает неприятные запахи, а в некоторых случаях даже возникает плесень.