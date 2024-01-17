Есть несколько домашних методов, которые могут помочь вам удалить неприятный запах в шкафу в течение короткого времени. Вот один из возможных вариантов:

  1. Соль и лимон:
    • Возьмите миску и наполните ее солью.
    • Выберите лимон и оторвите от него кожуру.
    • Порежьте кожуру на маленькие кусочки и добавьте их к соли.
    • Разместите эту мишанку в миске или на тарелке и поместите ее в шкаф.
    • Закройте дверцу шкафа и оставьте на несколько часов или ночью.

Соль помогает углубить запах, а лимон приятно ароматизирует пространство. После этого времени вы можете почувствовать, что неприятный запах исчез или снизился.

сода, уксус

  1. Уксус:

    • Намочите губку или тряпку в яблочном уксусе.
    • Разместите ее в шкафу на несколько часов.
    • Уксус поможет вывести неприятные запахи.

  2. Кофейные зерна:

    • Разместите несколько свежих или использованных, высушенных кофейных зерен в шкафу.
    • Кофе обладает приятным ароматом, который может углубить неприятные запахи.

шкаф

  1. Сода:

    • Разместите открытый контейнер с содой в шкафу.
    • Сода помогает углубить запах и поглотить неприятные ароматы.

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