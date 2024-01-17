Есть несколько домашних методов, которые могут помочь вам удалить неприятный запах в шкафу в течение короткого времени. Вот один из возможных вариантов:
- Соль и лимон:
- Возьмите миску и наполните ее солью.
- Выберите лимон и оторвите от него кожуру.
- Порежьте кожуру на маленькие кусочки и добавьте их к соли.
- Разместите эту мишанку в миске или на тарелке и поместите ее в шкаф.
- Закройте дверцу шкафа и оставьте на несколько часов или ночью.
Соль помогает углубить запах, а лимон приятно ароматизирует пространство. После этого времени вы можете почувствовать, что неприятный запах исчез или снизился.
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Уксус:
- Намочите губку или тряпку в яблочном уксусе.
- Разместите ее в шкафу на несколько часов.
- Уксус поможет вывести неприятные запахи.
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Кофейные зерна:
- Разместите несколько свежих или использованных, высушенных кофейных зерен в шкафу.
- Кофе обладает приятным ароматом, который может углубить неприятные запахи.
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Сода:
- Разместите открытый контейнер с содой в шкафу.
- Сода помогает углубить запах и поглотить неприятные ароматы.
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