Звезда шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить французский тост.

Это еще одна альтернатива блинам, оладьям и сырникам для завтрака. Французские тосты готовятся очень легко и быстро. Кроме того, это отличный способ использовать хлеб и булку, которые уже полежали.

Для приготовления френч тостов "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

4 куска вчерашней булки или просто белого хлеба (например, тостового)

яйцо – 1 шт.

молоко – 60-70 мл

немного корицы

сахар – 1 ст.л.

немного ванильного сахара

кокосовое или любое другое растительное масло для жарки

Для подачи можно добавлять по желанию кусочек сливочного масла, взбитые сливки, ягоды, фрукты, мед или разные сиропы.

Если готовить тосты из свежего хлеба, они получатся очень мягкие внутри и не такие хрустящие.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет куски хлеба, нарезанные толщиной около 1,5 см.

Яйца смешиваем с молоком, корицей, сахаром и ванильным сахаром. Количество сахара можете регулировать по вкусу: если булка сладкая, то количество сахара в рецепте можно снизить.

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский разогревает сковороду с растительным маслом на маленьком огне, каждый кусок булки погружает в яичную смесь, выкладывает на разогретую сковороду и обжаривает до румяности. Далее переворачиваем хлеб, даем подрумяниться с другой стороны и прогреваем тосты еще по 15-20 секунд.

"Кладем на тарелку, можно положить кусочек сливочного масла, украсить взбитыми сливками - это уже не обязательно 😋 и положить ягоды и сразу же смаковать, подливая мед или кленовый сироп или даже просто сгущенку - иногда на завтрак я делаю их именно так" , – добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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