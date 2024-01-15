Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом маринованной фиолетовой капусты, которая приятно поразит вкусом, цветом и текстурой.

Для приготовления мариновой капусты "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (в расчете на банку 0,5 л):

фиолетовая капуста – 300 г (нашинкованная)

чеснок – несколько зубчиков

вода – 250 мл

яблочный уксус – 30 г

соль – 10 г

сахар – 30 г

немного специй (гвоздика, звездочка бадьяна, кориандр, фенхель)

сверху по желанию можно добавить растительного масла

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский очень тонко шинкует капусту, переминает ее вместе с солью и складывает в баночку. Чеснок нарезаем тонкими пластинками и выкладываем сверху на капусту.

Отдельно готовим маринад. В сотейник наливаем воду, добавляем сахар, яблочный уксус, специи, ставим на огонь и доводим смесь до кипения. Заливаем капусту маринадом, который только что сняли с плиты. По желанию сверху можно долить немного растительного масла.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует еще горячую банку с капустой дополнительно поставить в горячую воду примерно на 10-15 минут – так капуста промаринуется еще лучше.

После этого судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дает капусте остыть. Уже к вечеру маринованная капуста будет готова, а через один-два дня она промаринируется еще больше и будет вкуснее.

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