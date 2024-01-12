Кулинарный эксперт, бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась с украинцами самым простым рецептом хачапури на сковороде за 10 минут.

В этот раз бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивый хачапури с разными начинками – сыром сулугуни и мясом.

"Быстро и легко!", – советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для теста "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

мука – 300 г

кефир – 150 г

яйцо – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

растительное масло – 2 ст.л.

разрыхлитель - 5 г

Для начинки:

сулугуни – 200 г

яйцо – 1 шт.

фарш свинина+говядина 50/50

соль – 1/2 ч.л.

специи по вкусу

зеленый лук

Сначала"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает кефир, яйцо и растительное масло, добавляет сахар с солью, смесь муки с разрыхлителем и замешивает тесто.

Готовое тесто делим на две равные части, формируем два колобка, накрываем их миской и даем отдохнуть.

Тем временем готовим начинки. К сулугуни "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет яйцо и немного соли, перемешивает и формирует сырный шар. К мясу добавляем специи, измельченный лук, перемешиваем и также формируем сферу.

"Раскатайте тесто, как на видео, поставьте сулугуни и закройте тесто, как на видео. Приплюсните и раскатайте. Положите на сухую сковороду и жарьте по 5-7 минут с каждой стороны под крышкой", – объясняет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Так же готовим и ленивый хачапури с мясом.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.