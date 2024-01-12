В этот раз бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивый хачапури с разными начинками – сыром сулугуни и мясом.
"Быстро и легко!", – советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Для теста "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- мука – 300 г
- кефир – 150 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- разрыхлитель - 5 г
Для начинки:
- сулугуни – 200 г
- яйцо – 1 шт.
- фарш свинина+говядина 50/50
- соль – 1/2 ч.л.
- специи по вкусу
- зеленый лук
Сначала"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает кефир, яйцо и растительное масло, добавляет сахар с солью, смесь муки с разрыхлителем и замешивает тесто.
Готовое тесто делим на две равные части, формируем два колобка, накрываем их миской и даем отдохнуть.
Тем временем готовим начинки. К сулугуни "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет яйцо и немного соли, перемешивает и формирует сырный шар. К мясу добавляем специи, измельченный лук, перемешиваем и также формируем сферу.
"Раскатайте тесто, как на видео, поставьте сулугуни и закройте тесто, как на видео. Приплюсните и раскатайте. Положите на сухую сковороду и жарьте по 5-7 минут с каждой стороны под крышкой", – объясняет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Так же готовим и ленивый хачапури с мясом.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.