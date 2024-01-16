В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила особый рецепт пирога с пудингом.
Ингредиенты:
Сахарное тесто:
- 110 г сливочного масла "Молокия" (жирностью 62%)
- 40 г желтка (2 шт)
- 40 г сахара (2 ст. л. без горки)
- 2 г разрыхлителя (0,5 ч. л.)
- 220 г муки (11 ст. л. без горки)
Пудинг с ягодами:
- 600 мл молока (3 стакана)
- 60 г кукурузного крахмала (7 ч. л.)
- 70 г сахара (3,5 ст. л. без горки)
- ванильный сахар (по желанию)
- 50 г сливочного масла (жирностью 62%)
- 140 г ягод (малина, черника)
Приготовление:
Сахарное тесто:
В миске смешайте сливочное масло и сахар до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Добавьте желтки, разрыхлитель и муку. Тщательно перемешайте и замесите тесто.
Заверните в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
Пудинг с ягодами:
В миске смешайте кукурузный крахмал, сахар и ванильный сахар. Постепенно добавляйте молоко, постоянно перемешивая, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.
В кастрюле нагрейте смесь на среднем огне, постоянно помешивая, пока не загустеет.
Добавьте сливочное масло и продолжайте помешивать до получения густого пудинга.
Добавьте ягоды и перемешайте.
Сборка и выпекание:
Разогрейте духовку до 180 градусов, советует "Мастер Шеф" Глинская. Раскатайте сахарное тесто и уложите его в форму для пирога.
Наколите вилкой по всей поверхности теста и испеките в духовке 15-20 минут до золотистой корки.
Выньте корж из духовки и налейте на него пудинг с ягодами.
Верните в духовку и выпекайте еще 25-30 минут до готовности, добавила "Мастер Шеф" Глинская.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.