В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила особый рецепт пирога с пудингом.

Ингредиенты:

Сахарное тесто:

110 г сливочного масла "Молокия" (жирностью 62%)

40 г желтка (2 шт)

40 г сахара (2 ст. л. без горки)

2 г разрыхлителя (0,5 ч. л.)

220 г муки (11 ст. л. без горки)

Пудинг с ягодами:

600 мл молока (3 стакана)

60 г кукурузного крахмала (7 ч. л.)

70 г сахара (3,5 ст. л. без горки)

ванильный сахар (по желанию)

50 г сливочного масла (жирностью 62%)

140 г ягод (малина, черника)

Приготовление:

Сахарное тесто:

В миске смешайте сливочное масло и сахар до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте желтки, разрыхлитель и муку. Тщательно перемешайте и замесите тесто.

Заверните в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

Пудинг с ягодами:

В миске смешайте кукурузный крахмал, сахар и ванильный сахар. Постепенно добавляйте молоко, постоянно перемешивая, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.

В кастрюле нагрейте смесь на среднем огне, постоянно помешивая, пока не загустеет.

Добавьте сливочное масло и продолжайте помешивать до получения густого пудинга.

Добавьте ягоды и перемешайте.

Сборка и выпекание:

Разогрейте духовку до 180 градусов, советует "Мастер Шеф" Глинская. Раскатайте сахарное тесто и уложите его в форму для пирога.

Наколите вилкой по всей поверхности теста и испеките в духовке 15-20 минут до золотистой корки.

Выньте корж из духовки и налейте на него пудинг с ягодами.

Верните в духовку и выпекайте еще 25-30 минут до готовности, добавила "Мастер Шеф" Глинская.

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