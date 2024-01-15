В Харькове будет свой гимн, стало известно сколько за него заплатят и кто напишет.

Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени М.В.Лысенко заключил договоры на общую сумму в 69 000 гривен относительно создания гимна для Харькова.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

По первому договору 47 000 гривен заплатят за музыку для гимна известному украинскому композитору Александру Злотнику.

Продолжительность мелодии будет 2 минуты 26 секунд.

22 000 гривен заплатят за слова в гимн, которые заказали у украинского поэта-песенника Александра Вратарева.

Напомним, что у Харькова нет своего гимна, он только в Харьковской области, и его исполняют перед пленарными заседаниями депутаты облсовета.

К слову, на Харьковщине повысили коммунальные тарифы, обновленная стоимость начала действовать с 1 января 2024 года.

В Змиевском обществе Чугуевского района повысили тарифы на услуги по управлению с бытовыми отходами.

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Змиевского городского совета.

Сообщается, что основной причиной повышения тарифов является значительный рост цен на горюче-смазочные материалы.

Также на повышение тарифов поспособствовали увеличенные расходы на оплату труда, повысились налоги, сборы и другие платежи.

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