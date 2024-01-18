Когда наступает время стирать шторы, многие испытывают некоторые трудности, особенно когда нужно их потом гладить.

Шторы играют важную роль в оформлении интерьера, добавляя уют и стиль вашему помещению. Существуют хитрые способы стирки, которые позволят вам сохранить время и усилия, избегая необходимости в глажке.

Выбор правильного способа стирки:

Первое и самое важное – это определить материал штор. Многие шторы можно стирать в стиральной машине, используя наиболее нежный режим стирки. Однако перед тем как приступить к стирке, убедитесь, что на бирке указана возможность машинной стирки.

Используйте холодную воду:

При стирке штор важно использовать холодную воду. Горячая вода может привести к изменению формы и цвета материала. Холодная вода помогает избежать морщин и обеспечивает лучшую сохранность цвета.

Используйте деликатный режим центрифугирования:

После завершения стирки важно выбрать наиболее щадящий режим центрифугирования. Это поможет избежать морщин и обеспечит сохранение формы штор.

Используйте сушилку для белья:

Сушите шторы в сушилке при низкой температуре. Это поможет избежать образования морщин и облегчит дальнейший уход за ними. Если возможно, используйте режим "очень нежно".

Сразу повесьте шторы:

Лучший способ избежать морщин – это немедленно после сушки повесить шторы на соответствующие карнизы. Так они высохнут уже отформированными и не будут нуждаться в глажке.

Используйте паровое средство:

Если вы заметили некоторые морщинки на шторах, используйте паровое средство для одежды. Просто распылите его на шторах, расправьте рукой и подождите, пока материал выровняется.

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