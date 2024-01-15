По информации суда, предприниматель из Тернополя прошел военно-врачебную комиссию 5 декабря 2022 года, во время которой он был признан способным к военной службе.

В городе Тернополь вынесен приговор предпринимателю, который, получив повестку, отказался от мобилизации, и ему назначен три года лишения свободы. Мужчина избегает призыва в армию в течение года. Об этом идет речь в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

По информации суда, физическое лицо-предприниматель из Тернополя прошел военно-врачебную комиссию 5 декабря 2022 года, во время которой он был признан способным к военной службе. 7 декабря того же года он получил повестку и должен был появиться 11 декабря в военкомате для прохождения обучения в Вооруженных Силах Украины. Однако предприниматель уклонился от службы.

На суде мужчина отвергает вину и утверждает, что не уклонялся от службы в ВСУ. Он утверждает, что после получения повестки отправился во Львовскую область, где, по его словам, заболел.

"Во время указанного мероприятия он заболел, появилась сильная боль в пояснице, и позвонив своему семейному врачу, последняя посоветовала ему обратиться за медицинской помощью по месту нахождения. Таким образом, он обратился для обследования в Моршинский санаторий, где обнаружили подозрение на пиелонефрит», - говорится в свидетельстве подозреваемого в суде.

Муж добавил, что боится за свою жизнь на фронте и был осведомлен об уголовном деле за уклонение, поэтому решил избежать военного призыва. На суде его семейный врач подтвердила, что предприниматель звонил по телефону и сообщила, что он отдыхает в Карпатах и ​​чувствует себя плохо. Врач посоветовала выпить таблетки. Впоследствии мужчина снова позвонил по телефону и попросил справку о том, что они общались.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, уукраинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.