Празднование Дня рождения коллеги – это важный момент в каждом офисе. Нет необходимости тратить большие суммы денег, чтобы сделать коллегу радостным в этот особый день. Вот топ-10 бюджетных, но полезных идей подарков для коллеги в День рождения.
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Планер или дневник. Даже в цифровую эру, многие люди предпочитают физические планеры. Выберите яркий, стильный вариант, чтобы сделать рабочие будни коллеги немного интереснее.
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Кофе или чай в элегантной упаковке. Высококачественный напиток всегда актуален. Пакет кофе или чая с изысканными вкусами и ароматами будет приятным сюрпризом.
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Свежий цветочный букет. Небольшой, но отличный букет цветов всегда доставляет радость. Выберите цветы, которые нравятся вашему коллеге, или выберите универсальные, такие как розы или тюльпаны.
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Организатор для рабочего стола. Полезный и стильный аксессуар для того, чтобы помочь коллеге организовать свое рабочее пространство. Это может быть стакан для ручек, яркие папки или ящик для мелочей.
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Знак для рабочего места. Например, миниатюрная доска для записей, которая может украсить его рабочий стол и одновременно быть полезной.
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Набор для творчества или головоломка. Поощряйте творчество и отдых в коллеги, подарив набор для рисования или интересную головоломку.
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Термокружка или термос. Удобный аксессуар для тех, кто любит чаще выпивать горячий напиток в течение рабочего дня.
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Шариковая ручка с возможностью размещения фотографии. Оригинальный и персональный подарок, который напомнит коллеге о ваших общих моментах.
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Подарочный сертификат. Если вам сложно определиться с конкретным подарком, подарите коллеге возможность выбрать самому, предоставив ему сертификат от любимого магазина или ресторана.
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Книга. Выберите книгу известного автора или творческой работницы, которая может вдохновить и расширить кругозор вашего коллеги.
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