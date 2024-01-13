Празднование Дня рождения коллеги – это важный момент в каждом офисе. Нет необходимости тратить большие суммы денег, чтобы сделать коллегу радостным в этот особый день. Вот топ-10 бюджетных, но полезных идей подарков для коллеги в День рождения.

Свежий цветочный букет. Небольшой, но отличный букет цветов всегда доставляет радость. Выберите цветы, которые нравятся вашему коллеге, или выберите универсальные, такие как розы или тюльпаны.

Кофе или чай в элегантной упаковке. Высококачественный напиток всегда актуален. Пакет кофе или чая с изысканными вкусами и ароматами будет приятным сюрпризом.

Планер или дневник. Даже в цифровую эру, многие люди предпочитают физические планеры. Выберите яркий, стильный вариант, чтобы сделать рабочие будни коллеги немного интереснее.

Организатор для рабочего стола. Полезный и стильный аксессуар для того, чтобы помочь коллеге организовать свое рабочее пространство. Это может быть стакан для ручек, яркие папки или ящик для мелочей.

Знак для рабочего места. Например, миниатюрная доска для записей, которая может украсить его рабочий стол и одновременно быть полезной.

Набор для творчества или головоломка. Поощряйте творчество и отдых в коллеги, подарив набор для рисования или интересную головоломку.