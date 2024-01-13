Празднование Дня рождения коллеги – это важный момент в каждом офисе. Нет необходимости тратить большие суммы денег, чтобы сделать коллегу радостным в этот особый день. Вот топ-10 бюджетных, но полезных идей подарков для коллеги в День рождения.

  1. Планер или дневник. Даже в цифровую эру, многие люди предпочитают физические планеры. Выберите яркий, стильный вариант, чтобы сделать рабочие будни коллеги немного интереснее.

  2. Кофе или чай в элегантной упаковке. Высококачественный напиток всегда актуален. Пакет кофе или чая с изысканными вкусами и ароматами будет приятным сюрпризом.

  3. Свежий цветочный букет. Небольшой, но отличный букет цветов всегда доставляет радость. Выберите цветы, которые нравятся вашему коллеге, или выберите универсальные, такие как розы или тюльпаны.

подарки

  1. Организатор для рабочего стола. Полезный и стильный аксессуар для того, чтобы помочь коллеге организовать свое рабочее пространство. Это может быть стакан для ручек, яркие папки или ящик для мелочей.

  2. Знак для рабочего места. Например, миниатюрная доска для записей, которая может украсить его рабочий стол и одновременно быть полезной.

  3. Набор для творчества или головоломка. Поощряйте творчество и отдых в коллеги, подарив набор для рисования или интересную головоломку.

  4. Термокружка или термос. Удобный аксессуар для тех, кто любит чаще выпивать горячий напиток в течение рабочего дня.

подарки

  1. Шариковая ручка с возможностью размещения фотографии. Оригинальный и персональный подарок, который напомнит коллеге о ваших общих моментах.

  2. Подарочный сертификат. Если вам сложно определиться с конкретным подарком, подарите коллеге возможность выбрать самому, предоставив ему сертификат от любимого магазина или ресторана.

  3. Книга. Выберите книгу известного автора или творческой работницы, которая может вдохновить и расширить кругозор вашего коллеги.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме