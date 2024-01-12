Стиральные машины являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, но есть ситуации, когда даже самого большого барабана не хватает для стирки больших вещей, таких как пледы.

Не стоит откладывать стирку любимого пледа из-за этой проблемы. Есть один хитрый трюк, позволяющий стирать большие вещи даже в небольшой стиральной машине.

Трюк с большим пледом: "Распределение, скручивание, заморозка"

Этот трюк не нуждается в сложных инструментах или специальных навыках, и вы сможете легко справиться с стиркой вашего любимого пледа дома.

Шаг 1: Распределение

Прежде чем начать стирку, поместите плед на горизонтальной поверхности, такой как плита или скамейка. Убедитесь, что плед расположен равномерно и не имеет складок.

Шаг 2: Скручивание

Начните скручивать плед, если он достаточно широк. Делайте это осторожно во избежание повреждения ткани. Скручивание позволит снизить объем и сделает его более компактным для стирки.

Шаг 3: Заморозка

Обратите внимание, чтобы плед был достаточно сжат. Положите в пластиковый пакет и хорошо закройте его. Затем поместите упакованный плед в морозильник на 1-2 часа. При низких температурах плед замерзнет и станет компактнее.

Шаг 4: Стирать

Извлеките плед и размораживайте его при комнатной температуре. Теперь он готов к стирке. Положите его в стиральную машину, добавляя необходимое количество стирального средства и выберите режим стирки, подходящий для данного типа ткани.

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