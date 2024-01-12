Не стоит откладывать стирку любимого пледа из-за этой проблемы. Есть один хитрый трюк, позволяющий стирать большие вещи даже в небольшой стиральной машине.
Трюк с большим пледом: "Распределение, скручивание, заморозка"
Этот трюк не нуждается в сложных инструментах или специальных навыках, и вы сможете легко справиться с стиркой вашего любимого пледа дома.
Шаг 1: Распределение
Прежде чем начать стирку, поместите плед на горизонтальной поверхности, такой как плита или скамейка. Убедитесь, что плед расположен равномерно и не имеет складок.
Шаг 2: Скручивание
Начните скручивать плед, если он достаточно широк. Делайте это осторожно во избежание повреждения ткани. Скручивание позволит снизить объем и сделает его более компактным для стирки.
Шаг 3: Заморозка
Обратите внимание, чтобы плед был достаточно сжат. Положите в пластиковый пакет и хорошо закройте его. Затем поместите упакованный плед в морозильник на 1-2 часа. При низких температурах плед замерзнет и станет компактнее.
Шаг 4: Стирать
Извлеките плед и размораживайте его при комнатной температуре. Теперь он готов к стирке. Положите его в стиральную машину, добавляя необходимое количество стирального средства и выберите режим стирки, подходящий для данного типа ткани.
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