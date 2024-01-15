Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как побаловать себя вкусной закуской с тунцом.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как побаловать себя и близких, приготовив хрустящие картофельные шарики с тунцем и сыром. Это будет хрустящая, золотистая корочка, которую все так любят, как во фритюре, но готовятся ни в духовке, подмечает "Мастер Шеф".

Ингредиенты для картофельных шариков с тунцом и сыром:

400 г картофеля (4-5 шт.)

150 г тунца

50 г яйца (1 шт.)

40 г твердого сыра

25 г муки (1 ст. л. с горкой)

Соль (по вкусу)

Дополнительно:

50 г яйца (1 шт.)

50 г панировочных сухарей

Приготовление панировочных сухарей:

Нарезаем тостовой хлеб небольшими кусочками и подсушиваем в духовке или микроволновке.

Когда сухари остынут, их можно перебить в блендере или натереть на терке, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Приготовление картофельных шариков с тунцом:

Варим картошку до готовности, сливаем воду и делаем из нее пюре.

Оставляем картофельное пюре, чтобы оно полностью остыло.

"Мастер Шеф" Глинская советует, натираем холодное пюре на мелкой терке.

Добавляем в картофель тунец, яйцо, тертый сыр, муку и перемешиваем.

По вкусу добавляем соль.

Формируем шарики из теста.

Окунаем каждый шарик в яйцо, а затем обваливаем в панировочных сухарях.

Кладем шарики на противень, покрытый пергаментом.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке на 15 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская.

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