В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как побаловать себя и близких, приготовив хрустящие картофельные шарики с тунцем и сыром. Это будет хрустящая, золотистая корочка, которую все так любят, как во фритюре, но готовятся ни в духовке, подмечает "Мастер Шеф".
Ингредиенты для картофельных шариков с тунцом и сыром:
- 400 г картофеля (4-5 шт.)
- 150 г тунца
- 50 г яйца (1 шт.)
- 40 г твердого сыра
- 25 г муки (1 ст. л. с горкой)
- Соль (по вкусу)
Дополнительно:
- 50 г яйца (1 шт.)
- 50 г панировочных сухарей
Приготовление панировочных сухарей:
Нарезаем тостовой хлеб небольшими кусочками и подсушиваем в духовке или микроволновке.
Когда сухари остынут, их можно перебить в блендере или натереть на терке, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Приготовление картофельных шариков с тунцом:
Варим картошку до готовности, сливаем воду и делаем из нее пюре.
Оставляем картофельное пюре, чтобы оно полностью остыло.
"Мастер Шеф" Глинская советует, натираем холодное пюре на мелкой терке.
Добавляем в картофель тунец, яйцо, тертый сыр, муку и перемешиваем.
По вкусу добавляем соль.
Формируем шарики из теста.
Окунаем каждый шарик в яйцо, а затем обваливаем в панировочных сухарях.
Кладем шарики на противень, покрытый пергаментом.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке на 15 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская.
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