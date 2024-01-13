В Киеве пытались украсть из государственного бюджета Украины более 1,3 млрд грн.

СБУ разоблачила "дельцов", пытавшихся вывести сумму как незаконное возмещение налога на добавленную стоимость.

В пресс-службе СБУ добавили, что организатором схемы оказался предприниматель из Киева - он фиктивно устраивал на работу в собственных компаниях лиц с инвалидностью.

Таким образом, он оформлял налоговые льготы и намеревался получать компенсацию от государства.

Организатор схемы привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в Киевской и Винницкой и Черкасской областях.

Фигуранты искали лиц с инвалидностью за небольшие деньги, оформляли их в штат компаний, однако на рабочем месте они не появлялись.

Между тем, контролирующим органам злоумышленники отчитывались, что лица с инвалидностью в их организациях составляют более половины штата.

"Дельцы" получили право на возмещение из госбюджета более 1,3 млрд грн.

Однако СБУ удалось предотвратить махинации и хищение бюджетных денег.

Во время обысков были изъяты телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности, а также документы, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.

Продолжается следствие по двум статьям УК Украины: ⁠ ⁠ч. 3 ст. 209; ⁠ ⁠ч. 2 ст. 364.

Решается вопрос о сообщении главному фигуранту о подозрении.

Продолжается следствие, злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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