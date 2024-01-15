Линолеум отлично служит как напольное покрытие, однако нередко от обуви могут оставаться черные следы, что делает внешний вид помещения менее привлекательным.

К счастью, существует обычный и действенный метод удаления этих следов. Давайте рассмотрим несколько шагов, которые помогут вам вернуть линолеум его первозданный вид.

Сохраните покой и не медлите

Прежде всего важно оставаться спокойным и не медлить с удалением черных следов. Чем раньше вы начнете процесс очистки, тем эффективнее удалите следы.

Собранные материалы:

Перед началом процесса убедитесь, что у вас есть следующие материалы:

Мягкая тряпка или губка

Специальное пятновыводитель (можно использовать чистящее средство)

Теплая вода

Мягкая ткань или полотенце

Используйте пятновыводитель:

Нанесите небольшое количество пятновыводителя непосредственно на черные следы. Подождите несколько минут, позволяя проникнуть в следы и раскладывать грязь.

Легко трите поверхность:

Используйте мягкую тряпку или губку для легкого трения черных следов. Двигайтесь вдоль следа, избегая сильного трения во избежание повреждения линолеума.

Промойте и протрите:

После удаления черных следов промойте чистой теплой водой. Примените мягкую ткань или полотенце для вытирания поверхности и позвольте ей полностью высохнуть.

Меры предосторожности:

Чтобы избежать повторного образования черных следов, рассмотрите возможность использования ковриков или ковровых дорожек во входных зонах, где обувь чаще всего касается линолеума.

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