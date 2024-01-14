В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила вкусный перескус с сыром, который просто приготовить. Такое блюдо хорошо подходит в качестве перекуса к любому столу и хорошо разнообразит вечер, считает "Мастер Шеф".
нгредиенты для сырно-картофельных палочек:
- 700 г отварного картофеля
- 100 г яиц (2 шт.)
- 50 г кукурузного крахмала (5 ст. л. + 2 ч. л. без горки)
- 200 г брынзы
- Соль
- Зелень (укроп, петрушка)
- 50 г сливочного масла
Приготовление сырно-картофельных палочек:
Отвариваем картошку в соленой воде и натираем на мелкую терку. Картошка должна быть холодной, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Натираем брынзу на мелкой терке.
К натертому картофелю добавляем брынзу, зелень (укроп, петрушку), яйца и кукурузный крахмал. Замешиваем тесто.
Добавляем соль по вкусу, если это необходимо.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, смазываем руки сливочным маслом, берем небольшое количество теста (примерно столовую ложку) и формируем палочки диаметром 1 см, длиной 10 см. Из этого количества теста получится примерно 30 палочек.
Выкладываем палочки на противень с пергаментом и смазываем их остатком растопленного сливочного масла.
Ставим палочки в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.
Достаем из духовки, перекладываем на тарелку и подаем горячими со сметанным соусом, поделилась "Мастер Шеф" Глинская.
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