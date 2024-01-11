Задержан очередной предатель, который «охотился» на оборонные заводы Запорожья.

Так, СБУ задержала вражеского агента, действовавшего в Запорожье.

Как сообщила пресс-служба СБУ, злоумышленник намеревался выявить и передать врагу геолокации местных предприятий ОПК.

Предателя интересовали заводы, производящие боеприпасы для тяжелой бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Фигурант отслеживал места сосредоточения личного состава и военной техники защитников.

Мужчина объезжал город на общественном транспорте и фиксировал инфраструктурные объекты, которые, как он считал, могли использовать для базирования защитники.

СБУ задержали его в собственном доме.

В ходе обысков был изъят телефон, который использовался для фото- и видеосъемки украинских объектов и общения с врагом.

Фигурантом оказался экс-заместитель начальника отдела бывшего областного управления МВД, который в 2014 году уволился со службы.

В начале полномасштабной войны с мужем связался кадровый военный минобороны рф, с которым предатель во времена СССР вместе получал высшее образование.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК страны (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Пока мужчина под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

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