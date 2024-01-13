Плед или подстилка для домашних животных: Вашим любимым четырехлапым друзьям также может быть комфортно со старыми полотенцами. Зашив их вместе, вы можете получить мягкий и уютный плед или подстилку для домашнего любимца. Это не только сэкономит деньги на новых товарах для животных, но и уменьшит количество текстильных отходов.