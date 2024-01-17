Стиральная машина - неотъемлемая часть нашего быта, которая обеспечивает чистоту и удобство в быту, однако она не всегда остается в таком состоянии, как мы бы хотели.

Плесня и грибок могут появиться в стиральной машине из-за постоянной влажности, темноты и остатка мыла, накапливающихся в разных частях машины. Но не беспокойтесь – существуют эффективные способы борьбы с этими неприятностями.

Регулярная чистка барабана

Первым и важнейшим шагом является регулярная чистка барабана. Вы можете использовать обычный уксус 9%, наливая его в резервуар для моющего средства и запуская полный цикл стирки при высокой температуре. Уксус поможет растворить накопленный известняк и удалить неприятные запахи.

Чистка отсека для моющего средства

Отсек для моющего средства – идеальное место для развития грибка и плесени. Извлеките его и тщательно промойте в горячей воде. Для эффективной очистки можно использовать щетку или старую зубную щетку.

Применение соды и лимонной кислоты

Смесь соды и лимонной кислоты – отличное средство для борьбы с грибком и плесенью. Положите 1/2 чашки соды и 1/2 чашки лимонной кислоты прямо в барабан и запустите короткий цикл при высокой температуре. Это не только удалит грибок, но и улучшит аромат стиральной машины.

Использование специальных моющих средств

На рынке существует множество специальных средств для очистки стиральных машин от грибка и плесени. Они обладают высокой концентрацией активных веществ, которые помогают эффективно бороться с этими проблемами. Обычно достаточно добавить к пустому барабану и запустить цикл при высокой температуре.

Избегание загрязнений

Чтобы избежать появления грибка и плесени, следует избегать остатков моющего средства и влаги в машине. После завершения стирки оставьте дверцу и отсек для моющего средства открытыми для проветривания.

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