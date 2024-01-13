Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать заливной пирог с яйцами и зеленью.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в этот раз, как приготовить простой, но очень вкусный и полезный заливной пирог со шпинатом, луком, укропом и яйцом. Многие из вас знают и любят этот пирог, но на этот раз мы приготовим его без глютена, поделилась Глинская.

Ингредиенты:

Тесто:

150 г греческого йогурта (9-10%) или сметаны (10%)

150 г яйца

120 г рисовой муки

5 г разрыхлителя

3 г соли

10 мл растительного масла (для смазывания формы)

Начинка:

200 г зеленого лука

3 вареных яйца

30 г шпината

20 г укропа

1 ст. л. растительного масла

2 г соли

Приготовление:

Подготовка теста: В глубокой миске соедините греческий йогурт (или сметану), яйца, рисовую муку, разрыхлитель, и соль. Тщательно перемешайте, пока не получится однородное тесто, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Приготовление начинки: Нарежьте зеленый лук, шпинат, и укроп. В горячем растительном масле обжаривайте лук до мягкости. Добавьте шпинат и укроп, обжаривайте еще пару минут. В конце добавьте вареные яйца, нарезанные кубиками. Посолите по вкусу.

Смазывание формы: Смажьте форму для пирога растительным маслом.

Сборка пирога: "Мастер Шеф" Глинская советует, раскатайте тесто и уложите его в форму. Равномерно распределите начинку по поверхности теста.

Выпекание: Выпекайте в предварительно разогретой духовке до золотистой корки при температуре 180 градусов Цельсия примерно 30-40 минут.

Подача: Дайте пирогу немного остыть перед подачей. Наслаждайтесь вкусным и полезным заливным пирогом, добавила "Мастер Шеф" Глинская.

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