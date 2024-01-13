В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в этот раз, как приготовить простой, но очень вкусный и полезный заливной пирог со шпинатом, луком, укропом и яйцом. Многие из вас знают и любят этот пирог, но на этот раз мы приготовим его без глютена, поделилась Глинская.
Ингредиенты:
Тесто:
- 150 г греческого йогурта (9-10%) или сметаны (10%)
- 150 г яйца
- 120 г рисовой муки
- 5 г разрыхлителя
- 3 г соли
- 10 мл растительного масла (для смазывания формы)
Начинка:
- 200 г зеленого лука
- 3 вареных яйца
- 30 г шпината
- 20 г укропа
- 1 ст. л. растительного масла
- 2 г соли
Приготовление:
Подготовка теста: В глубокой миске соедините греческий йогурт (или сметану), яйца, рисовую муку, разрыхлитель, и соль. Тщательно перемешайте, пока не получится однородное тесто, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Приготовление начинки: Нарежьте зеленый лук, шпинат, и укроп. В горячем растительном масле обжаривайте лук до мягкости. Добавьте шпинат и укроп, обжаривайте еще пару минут. В конце добавьте вареные яйца, нарезанные кубиками. Посолите по вкусу.
Смазывание формы: Смажьте форму для пирога растительным маслом.
Сборка пирога: "Мастер Шеф" Глинская советует, раскатайте тесто и уложите его в форму. Равномерно распределите начинку по поверхности теста.
Выпекание: Выпекайте в предварительно разогретой духовке до золотистой корки при температуре 180 градусов Цельсия примерно 30-40 минут.
Подача: Дайте пирогу немного остыть перед подачей. Наслаждайтесь вкусным и полезным заливным пирогом, добавила "Мастер Шеф" Глинская.
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