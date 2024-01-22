Во Львове таксист компании Bolt отказался перевозить военного ветерана и отменил поездку, узнав, что тот пользуется костылями. О деталях скандала сообщил ветеран войны Андрей в Facebook.

По словам военного, ему пришлось ждать на морозе 20 минут, пока водитель просто не отказался перевозить его из-за его ограничений в движении.

"Болт – это эталон хамства, скота и тотального не желания компании влиять на водителей!! Как вам вариант, когда я водителю сообщил что на костылях, спрашиваю где он запарковался, потому что не вижу его, а в ответ: "Там где все таксисты", бросает трубку, хомит минут 4, что он приехал, но не говорит где он , и отменяет заказ! Я ждал на морозе 20 мин на одной ноге посреди снега!! Чтобы этот урод отменил заказ?" - сообщил Андрей о поступке водителя.

Ветеран выразил свое недовольство таким отношением и отметил, что уже долгое время использует такси из-за своих потребностей в медицинских услугах и только один водитель из десяти ему не хамил. Он также подал жалобу в службу поддержки компании, однако его аккаунт был заблокирован, и результаты рассмотрения жалобы еще неизвестны.

Украинцы, комментируя инцидент, выражают свое разочарование и призывают компанию уделить внимание таким случаям и улучшить отношение водителей к клиентам, особенно ветеранам и людям с ограниченными возможностями.

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