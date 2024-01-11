Как отмыть плиту от жира: три действенных способа от хозяек

Ваша кухня – это место, где вы творите настоящее волшебство, но иногда жир от приготовления блюд может оставаться на плите, доставлять не совсем приятные ощущения и разрушать вид кухонного помещения.