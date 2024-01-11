Но не стоит беспокоиться! Есть несколько действенных способов, которые помогут вам отмыть плиту от жира, и эти методы уже получили признание от опытных хозяек.

  1. Специальные средства для чистки кухонной техники

    Один из самых эффективных способов отмыть плиту от жира – использование специальных средств для чистки кухонной техники. Многие изготовители предлагают эффективные средства, которые легко удаляют жир и оставляют поверхность блестящей. Убедитесь, что вы выбираете средство, предназначенное именно для ваших типов поверхностей, чтобы избежать возможных повреждений.

газовая плита

  1. Сыворотка или уксус

    Еще одним отличным средством для отмывания плиты от жира является сыворотка или уксус. Смочите мягкую губку в сыворотке или уксусе и протрите загрязненные участки. Содержащаяся в уксете кислота помогает расщеплять жир и загрязнение. Затем промойте поверхность чистой водой, чтобы удалить остатки.

Нафтогаз, газ, плита

  1. Смесь соды и лимонного сока

    Смесь соды и лимонного сока – это еще один эффективный способ отмывания плиты от жира. Сначала обсыпьте поверхность содой, затем выжмите лимонный сок на губку и протрите загрязненные участки. Лимонный сок взаимодействует с содой, создавая пену, расщепляющую жир. Затем промойте плиту водой.

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