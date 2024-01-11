Но не стоит беспокоиться! Есть несколько действенных способов, которые помогут вам отмыть плиту от жира, и эти методы уже получили признание от опытных хозяек.
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Специальные средства для чистки кухонной техники
Один из самых эффективных способов отмыть плиту от жира – использование специальных средств для чистки кухонной техники. Многие изготовители предлагают эффективные средства, которые легко удаляют жир и оставляют поверхность блестящей. Убедитесь, что вы выбираете средство, предназначенное именно для ваших типов поверхностей, чтобы избежать возможных повреждений.
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Сыворотка или уксус
Еще одним отличным средством для отмывания плиты от жира является сыворотка или уксус. Смочите мягкую губку в сыворотке или уксусе и протрите загрязненные участки. Содержащаяся в уксете кислота помогает расщеплять жир и загрязнение. Затем промойте поверхность чистой водой, чтобы удалить остатки.
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Смесь соды и лимонного сока
Смесь соды и лимонного сока – это еще один эффективный способ отмывания плиты от жира. Сначала обсыпьте поверхность содой, затем выжмите лимонный сок на губку и протрите загрязненные участки. Лимонный сок взаимодействует с содой, создавая пену, расщепляющую жир. Затем промойте плиту водой.
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