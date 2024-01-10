Сбудутся ли все ваши мечты или придется еще немного подождать, чтобы это произошло? Узнайте в сегодняшнем гороскопе, 10 января.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, ваша порывистая и решительная натура обычно является очень позитивной силой, но сегодня вам нужно научиться ее контролировать. Это особенно важно, когда вы общаетесь с друзьями. Не позволяйте своему характеру проявляться так, как вы обычно это делаете, и воздержитесь от преподавания уроков, о которых никто не просил. Вам следует принимать других такими, какие они есть, и давать советы только в том случае, если они об этом просят, избегая таким образом той настойчивости, с которой вы обычно разговариваете со своими друзьями.

В любви вам, вероятно, придется проявить настойчивость, чтобы завоевать расположение этого особенного человека. Однако постарайтесь иметь в виду, что эти отношения могут потребовать большого терпения, и иногда вам даже придется принять финансовое участие, чтобы удовлетворить этого особенного человека. Возможно, пришло время сбалансировать свой импульс со здравым смыслом, который спрятан где-то в глубине души.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, романтическая сфера сегодня вас ошеломит. Вам нужно научиться принимать своего партнера таким, какой он есть, с его сильными и слабыми сторонами, не предъявляя совершенно нереалистичных ожиданий. Вы Бог, на которого ваш партнер вообще не может жаловаться? Конечно, это не так. Кроме того, если вы постоянно пытаетесь изменить этого человека, вы можете спорить целый день. Если есть что-то, что вас в них крайне некомфортно, вы всегда можете попытаться поговорить об этом с более спокойной точки зрения. Если вы считаете, что эта проблема слишком велика для вас, и вам не хватает духу справиться с такими отношениями, вы всегда можете принять более радикальные решения. Контролируйте свои слова, когда дело доходит до выражения того, что вы чувствуете, и сохраняйте самообладание, если возникает спор. Не поддавайтесь их насмешкам, ведь вы умнее всего этого.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, кажется, ваше настроение сегодня немного ухудшилось, но помните, как хорошо вы себя чувствуете, когда находитесь рядом с людьми. Очевидно, что решение ваших проблем — проводить больше времени с любимыми людьми. Окружите себя теми, кто ценит вас и знает, как относиться к вам так, как вы хотите и заслуживаете. Чтобы улучшить свое настроение, также подумайте о том, чтобы сходить за покупками и побаловать себя. Обновите свою одежду и аксессуары и снова почувствуйте себя хорошо. Этот преображение гардероба не только улучшит ваше настроение, но также может произвести хорошее впечатление на вашу социальную и рабочую среду. Кроме того, сегодня кто-то может подчеркнуть вашу красоту и попытаться очаровать вас какой-нибудь озорной беседой. Если вам так хочется и вы одиноки, сделайте это. Если нет, постарайтесь держать себя в руках, чтобы не причинить вред партнеру.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, обратите внимание на комментарии, которые могут сделать сегодня окружающие вас люди, особенно на те, которые исходят непосредственно от ваших близких. Многие могут согласиться, что в последнее время вы вообще довольно странный и раздражительный человек. Они поняли, что любой мелочи, которую они могут вам сказать, или любой вашей неудачи достаточно, чтобы действовать вам на нервы. Это также действовало на нервы вашему партнеру, поскольку напрямую затронуло его. Даже если речь не о чем-то конкретном, ваше настроение заставляет вас все время спорить. Вам нужно осознавать это и попытаться раз и навсегда найти решение, прежде чем разорвать отношения навсегда. Постарайтесь проявить нежность к своему партнеру сегодня и удивите его жестом любви. Например, это может быть приготовление особого ужина для вас обоих.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, возможно, работа сегодня будет гораздо более интенсивной, чем ожидалось, и это может немного повлиять на тебя. Однако постарайтесь не давать делу передышки и стремитесь, как вы всегда поступали ежедневно. Вы можете отдохнуть позже, если вам это нужно, но убедитесь, что вы достигли всех целей, которые вы поставили перед собой, чтобы вы ложились спать с хорошим чувством, что вы можете справиться со всем.

Вы можете получить совет по поводу проблемы, с которой столкнулись, поэтому постарайтесь принять его, но не следуйте ему, если не думаете, что он принесет вам пользу. Вы знаете, что этот человек немного невежественен в этом вопросе, и вам, возможно, не стоит идти по его стопам. Наконец, если ваши коллеги пригласят вас сегодня выпить после работы, присоединитесь к ним и воспользуйтесь случаем, чтобы установить с ними более тесную связь.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, сегодня хороший день, чтобы начать делать те покупки, которые ты ждала, и начать улучшать комфорт своего дома. Ремонт предметов и украшение вашего пространства могут оживить энергию окружающей среды. Уделяйте больше времени подготовке места к покраске, декорированию и устранению возможных повреждений, предотвращая тем самым поломку других приборов. Также воспользуйтесь этой прогулкой, чтобы прояснить любые сомнения, которые могут возникнуть у вас со своим партнером, и лучше понять определенные аспекты.

Вы также можете начать планировать, как представить свои идеи на работе сейчас, когда ваше начальство вернулось с рождественских каникул. Используйте все время, которое у вас есть, чтобы создать хорошую презентацию, чтобы убедить людей купить вашу идею. Вы знаете, что в этой компании ваш интеллект не должен оставаться на таком низком уровне, но сначала вам нужно показать им, на что вы способны.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, похоже, что кто-то из вашего окружения пытается принизить все ваши достижения и задеть вашу самооценку постоянными и обидными комментариями. Важно, чтобы сегодня вы отстранились от негативного влияния, которое оказывает на вас этот человек. Игнорируйте их сообщения, не слишком ввязывайтесь в дискуссии на эту тему, ведь они хотят именно этого — спровоцировать вас. Постарайтесь исключить их присутствие из своего сознания и постарайтесь не говорить о них с другими людьми.

Зависть — это всегда чувство, которое в конечном итоге приносит вред, и лучший способ противодействовать ему — держаться от него подальше. С другой стороны, сегодня вы можете получить комплимент от человека, которого считаете очень привлекательным. Это может стать началом дружбы, но с потенциалом чего-то большего в будущем. Если этот человек сейчас не ищет ничего серьезного, довольствуйтесь тем, что остаетесь просто друзьями. Вы увидите, как все меняется со временем.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, это хороший день, чтобы осознать необходимость переобучения не потому, что ты отстал, а просто на всякий случай. В вашей области почти ежедневно появляется множество обновлений, и вашему начальству будет приятно, если вы будете в курсе всех из них. Постоянно ищите новую информацию и следите за тем, чтобы вас не застали врасплох, когда эти новые изменения происходят.

Если вы уже в курсе событий, попробуйте сделать еще один шаг вперед, чтобы выделиться. Если вы решили провести день дома, заботясь о своих близких, воспользуйтесь свободным временем, чтобы освежить свои знания. Запишитесь на те курсы, которые вам всегда были интересны, и продолжайте активно достигать своих ежедневных целей. Если вы намереваетесь стать лучшей версией себя в 2024 году, не позволяйте ничему вас сдерживать. Есть много вещей, которым вы все еще можете научиться для достижения своих целей.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, если вы чувствуете себя более уставшим, чем обычно, и вам трудно выполнять рабочие задачи, сделайте небольшой перерыв, прежде чем совершать новые ошибки. Не волнуйтесь, потому что ваше рабочее окружение поймет, что вы не из тех людей, которые без причины пренебрегают своими обязанностями. Помимо отдыха, вы также можете заняться чем-нибудь другим, что поднимет вам настроение, например, сходить за покупками или выбрать что-нибудь красивое, что надеть, если вы пойдете куда-нибудь в эти выходные. Если вы предпочитаете оставаться дома, вы можете делать это с комфортом, совершая покупки в Интернете.

Какой бы вариант вы ни выбрали, он будет действительно полезным. Кроме того, будьте осторожны, потому что сегодня кто-то очень интересный может предложить романтическое свидание сегодня вечером. Воспользуйтесь возможностью, ведь она вам очень подойдет. Хотя вполне возможно, что этот человек сейчас не ищет ничего серьезного, но и для этого вы находитесь не в том месте, так что просто наслаждайтесь молодостью.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, сегодня у тебя может быть очень продуктивный день на работе. Вас ждет очень напряженный день, который может потребовать от вас раскрыть весь свой творческий потенциал, чтобы добиться всего необходимого успеха совершенно эффективным и быстрым способом. Вам предстоит столкнуться с трудностями, но вы, как обычно, с легкостью их преодолеете. Ваши коллеги ценят ваш подход к работе, потому что благодаря вам они могут сэкономить много работы. Но не позволяйте никому воспользоваться вами. И на работе, и в привычном кругу общения вы обнаружите, что очень популярны, и это привилегия с головы до ног. Вы можете гордиться этим, поскольку немногие люди могут сказать то же самое. В любви, если ваш партнер чувствует себя немного некомфортно, когда вы общаетесь с другими людьми, не придавайте этому слишком большого значения.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, не сдерживайся сегодня, потому что всплывает что-то негативное или проблема. Не думайте, что вы единственный человек, который сталкивается с неудачами. Мы все переживаем сложные моменты каждый день, и главное всегда сохранять спокойствие и искать решения. Вам было бы очень полезно записаться на какой-нибудь курс художественной или интеллектуальной деятельности, что-то, что доставляет вам какое-то удовлетворение на духовном уровне. Вы оставили эту часть себя немного в стороне, и вам нужно вернуть ее, чтобы чувствовать себя хорошо. Если вы чувствуете, что застряли на одной и той же позиции на работе и вам трудно двигаться вперед, возможно, вам нужно найти что-то, что снова вас мотивирует. Может быть, кто-то из вашей команды вызывает у вас бабочки в животе, тот, кто заставляет вас хотеть работать каждый день. И если вы чувствуете себя немного расстроенным из-за того, что недавно пережили разрыв, поймите, что все проходит со временем.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, очень важно, чтобы вы начали немного больше доверять своему взгляду на жизнь и своим способностям для выполнения всех своих задач. Вы очень талантливы и именно поэтому смогли продвинуться так далеко в своей профессии. Дайте себе понять, что вам еще предстоит пройти долгий путь, потому что вы молоды и хотите расти, и ваше начальство очень ценит это. Поэтому вам нужно раз и навсегда перестать принижать себя, чтобы прогрессировать и двигаться вверх, потому что иногда вы можете чувствовать себя немного более потерянным, если витаете в облаках, думая, что вам не место на своем месте. Да, но вы должны задействовать все свои пять чувств для этого. С другой стороны, вам следует научиться чаще выражать свои чувства, особенно с партнером. Особенно, если есть что-то, что причинило вам боль.

Источник: magic.horoscope.

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