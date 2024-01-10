Но не стоит унывать, поскольку существует несколько эффективных способов отбеливания старых подушек, которые помогут вернуть им свежесть и чистоту.
-
Использование соды и уксуса: Смесь соды и уксуса является мощным средством отбеливания для текстильных материалов. Добавьте чашку соды и чашку яблочного уксуса в стиральную машину вместе со старыми подушками. Стиральный цикл при высокой температуре поможет избавиться от желтых пятен.
-
Применение перекиси водорода: Перекись водорода является эффективным отбеливателем и антисептиком. Смочите старые подушки водой, а затем обработайте пятна раствором перекиси водорода. После этого пропустите подушки через стиральный цикл. Тщательно промойте их после стирки, чтобы устранить остатки перекиси.
-
Использование лимона и солнечного света: Сок лимона является естественным отбеливателем, и его можно использовать для удаления желтых пятен. Нанесите лимонный сок на пятна и выставьте подушки на солнце. Ультрафиолетовое излучение усилит отбеливающий эффект.
-
Использование специализированных отбеливателей: На рынке существуют специальные отбеливающие средства, предназначенные для текстильных изделий. Следуйте инструкциям на этикетке и учитывайте рекомендации по температуре и режиму стирки.
Читайте также:
Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы
В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно