"ПриватБанк" не возвращает денег после сбоев в терминале: "Куда пропадают средства?"

В последнее время пользователи "ПриватБанка" выражают негативное отношение к сотрудничеству с этим финансовым учреждением. Муж поделился, что это уже третий подобный случай. Все клиенты, которым не вернули средства, это клиенты "ПриватБанк".