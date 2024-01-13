Так, Кабинет министров постановлением разрешил энергопоставщикам отключать потребителей с задолженностью от электросетей.
В постановлении №1405 от 29 декабря 2023 года указано, что речь идет об жителях областей, где не ведутся боевые действия и которые не находятся под оккупацией.
Как сообщается на сайте правительства, некоторые региональные поставщики электроэнергии предупреждают об отключении света в случае задолженности.
В частности, ООО "Кировоградская областная ЭК" предлагает клиентам заключение договора о реструктуризации задолженности.
"Для этого Вам необходимо обратиться в ближайшее представительство нашей компании с документами, подтверждающими Вашу неплатежеспособность", говорится в сообщении компании.
Для того, чтобы заключить соглашение, потребитель должен подать документы в профильную комиссию, в частности, справку о составе семьи и данные о доходах взрослых членов семьи, проживающих вместе.
Также необходимо заявление о погашении долга за услуги и при наличии в семье неработающих людей - необходимые документы о причине безработицы.
В комментариях украинцы отреагировали на новость об отключении потребителей с задолженностью от электросетей:
"А как же необычное состояние??!! В начале полномасштабного вторжения говорили, что никто никому не будет ничего отключать? Что забыли? А может просто нужно поднимать зарплаты и пенсии? Но где там...",
"Кто разрешил?".
Источник: ТСН.
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