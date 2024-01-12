Служба безопасности задержала очередного вражеского информатора в результате мер в Донецкой области.

СБУ задержала информатора, который «охотился» на ПВО и HIMARS под Славянском.

Как сообщила прессслужба СБУ, предатель пытался выявить пункты базирования комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня.

Фигурант дела интересовался местами наибольшего сосредоточения личного состава и техники ВСУ в районе Славянска.

К счастью, благодаря своевременному реагированию СБУ удалось сорвать враждебные планы по обстрелам.

Фигурантом является 43-летний местный, поддерживавший вооруженную агрессию рф против Украины.

Злоумышленник «сливал» врагу сведения о местах базирования и ориентировочном числе защитников Украины.

Информатор обходил город и окрестные поселки, где фиксировал дислокации и маршруты движения ВСУ.

У задержанного был изъят телефон, который он использовал для общения с врагом.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник под стражей ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

К слову, в Одессе предатель на "зарплате" из России хотел баллотироваться в Совет.

фигурант занимался раскруткой своего образа как кандидата в народные депутаты.

В частности, он поступил в местную организацию, которая занимается вопросами экологии и разместил политическую рекламу на пассажирских автобусах.

В СБУ сообщили, что деньги на "проекты" выделены российской спецслужбой. Также он также пригласил себе "зарплату" в 5,5 тыс. долларов ежемесячно.

Российский агент хотел обнаружить локации ПВО и береговой обороны города.

К счастью, СБУ задержала фигуранта «с поличным».

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