СБУ задержала информатора, который «охотился» на ПВО и HIMARS под Славянском.
Как сообщила прессслужба СБУ, предатель пытался выявить пункты базирования комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня.
Фигурант дела интересовался местами наибольшего сосредоточения личного состава и техники ВСУ в районе Славянска.
К счастью, благодаря своевременному реагированию СБУ удалось сорвать враждебные планы по обстрелам.
Фигурантом является 43-летний местный, поддерживавший вооруженную агрессию рф против Украины.
Злоумышленник «сливал» врагу сведения о местах базирования и ориентировочном числе защитников Украины.
Информатор обходил город и окрестные поселки, где фиксировал дислокации и маршруты движения ВСУ.
У задержанного был изъят телефон, который он использовал для общения с врагом.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник под стражей ему грозит до 12 лет тюремного заключения.
К слову, в Одессе предатель на "зарплате" из России хотел баллотироваться в Совет.
фигурант занимался раскруткой своего образа как кандидата в народные депутаты.
В частности, он поступил в местную организацию, которая занимается вопросами экологии и разместил политическую рекламу на пассажирских автобусах.
В СБУ сообщили, что деньги на "проекты" выделены российской спецслужбой. Также он также пригласил себе "зарплату" в 5,5 тыс. долларов ежемесячно.
Российский агент хотел обнаружить локации ПВО и береговой обороны города.
К счастью, СБУ задержала фигуранта «с поличным».
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