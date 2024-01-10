Так, Наталья Могилевская рассказывала о секретном утреннем рецепте – шалфее.
«Не только пью, но и умываюсь», - делилась Могилевская на своей странице в Инстаграм.
Также Наталья Могилевская рассказывала о другом полезном элексире.
«Ну и конечно чайную ложку соды с горячей водой никто не отменял. Еще полезно защелачивать организм водой с лимоном, только лимон должен быть свежеотрезанный и выпить воду необходимо в течении 10 минут, потому что потом он становится кислотой и теряет щелочь, на сколько я знаю», - говорила Наталья Могилевская.
При этом лучшим средством от всех болезней Наталья Могилевская называла воду
«Я поняла, что 80% болезней можно вылечить водой, содой и солью, поэтому пейте чистую природную воду! Я свою воду беру в источнике в Пуще-Водице под землей, потом замораживаю и это совсем другая сладкая вода. Все остальные воды в бутылках имееют внутри антибиотик, соответственно для меня это вода мертвая. Только из натурального источника, но источник должен быть чистый, так что рекомендую!», - говорила Наталья Могилевская.
Напомним, Наталья Могилевская призналась, что стала мамой - артистка удочерила двух девочек - Мишель и Софию.
Детей Наталья Могилевская скрывала полтора года.
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