Эксперт "Зважені та щасливі", известная фитнес-тренер Марина Боржемская дала рецепт, по которому печеночный паштет получится очень нежным и вкусным.

Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусный и полезный рулет из печеночного паштета с крем-сыром.

Для приготовления печеночного паштета эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:

400 г куриной печени

1 большая морковка

1 большая луковица

40 г сливочного масла

соль и перец – по вкусу

крем-сыр

зелень

Сначала эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская хорошо промывает печень, просушивает ее и обжаривает с обеих сторон в течение 4-5 минут.

Лук и морковь мелко нарезаем, добавляем в сковороду к обжаренной печени и тушим вместе до готовности. Влага будет испаряться, поэтому можно добавить немного воды.

Готовую печень с овощами звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская перебивает блендером до желаемой консистенции. Можете делать паштет либо с комочками, либо однородный – по вашему вкусу.

Если масса будет слишком сухой, можно просто добавить несколько капель воды. В конце вмешиваем в теплый паштет сливочное масло.

Для начинки эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская смешивает крем-сыр с измельченной зеленью и чесноком.

На пищевой пленке формируем из паштета прямоугольник, а сверху ровным слоем выкладываем начинку из крем-сыра. С помощью пленки скручиваем плотно рулет и отправляем его в холодильник на 4-6 часов, а лучше на ночь, чтобы хорошо настоялся.

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