Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусный и полезный рулет из печеночного паштета с крем-сыром.

Для приготовления печеночного паштета эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:

  • 400 г куриной печени
  • 1 большая морковка
  • 1 большая луковица
  • 40 г сливочного масла
  • соль и перец – по вкусу
  • крем-сыр
  • зелень

Марина Боржемская

Сначала эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская хорошо промывает печень, просушивает ее и обжаривает с обеих сторон в течение 4-5 минут.

Лук и морковь мелко нарезаем, добавляем в сковороду к обжаренной печени и тушим вместе до готовности. Влага будет испаряться, поэтому можно добавить немного воды.

Готовую печень с овощами звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская перебивает блендером до желаемой консистенции. Можете делать паштет либо с комочками, либо однородный – по вашему вкусу.

Если масса будет слишком сухой, можно просто добавить несколько капель воды. В конце вмешиваем в теплый паштет сливочное масло.

Для начинки эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская смешивает крем-сыр с измельченной зеленью и чесноком.

На пищевой пленке формируем из паштета прямоугольник, а сверху ровным слоем выкладываем начинку из крем-сыра. С помощью пленки скручиваем плотно рулет и отправляем его в холодильник на 4-6 часов, а лучше на ночь, чтобы хорошо настоялся.

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