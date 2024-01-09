Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусный и полезный рулет из печеночного паштета с крем-сыром.
Для приготовления печеночного паштета эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:
- 400 г куриной печени
- 1 большая морковка
- 1 большая луковица
- 40 г сливочного масла
- соль и перец – по вкусу
- крем-сыр
- зелень
Сначала эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская хорошо промывает печень, просушивает ее и обжаривает с обеих сторон в течение 4-5 минут.
Лук и морковь мелко нарезаем, добавляем в сковороду к обжаренной печени и тушим вместе до готовности. Влага будет испаряться, поэтому можно добавить немного воды.
Готовую печень с овощами звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская перебивает блендером до желаемой консистенции. Можете делать паштет либо с комочками, либо однородный – по вашему вкусу.
Если масса будет слишком сухой, можно просто добавить несколько капель воды. В конце вмешиваем в теплый паштет сливочное масло.
Для начинки эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская смешивает крем-сыр с измельченной зеленью и чесноком.
На пищевой пленке формируем из паштета прямоугольник, а сверху ровным слоем выкладываем начинку из крем-сыра. С помощью пленки скручиваем плотно рулет и отправляем его в холодильник на 4-6 часов, а лучше на ночь, чтобы хорошо настоялся.
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