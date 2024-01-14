Стиральная машина – неотъемлемая часть нашего быта, которая является надежным помощником в повседневных делах, но не все знают, что делать, когда вместо свежести она издает неприятные запахи, а в некоторых случаях даже возникает плесень.

Мы рассмотрим несколько интересных лайфхаков, которые помогут вам избавиться от этих проблем и сохранить свою стиральную машину в идеальном состоянии.

Регулярная чистка и проветривание

Одним из основных правил является регулярная чистка стиральной машины и проветривание барабана. Плесня может возникнуть из-за остатков влаги, которые остаются в барабане после стирки. Проведите эту процедуру по крайней мере раз в месяц, используя специальные чистящие средства для стиральных машин.

Использование природных средств

Вместо химических средств, попробуйте природные решения для борьбы с плесенью и запахами. Засыпьте чашу соды в пустой барабан стиральной машины и включите короткую программу стирки. Сода хорошо впитывает неприятные запахи и эффективно борется с плесенью.

Использование уксуса

Уксус – еще одно эффективное средство для борьбы с плесенью и неприятными запахами. Добавьте примерно 2 чашки уксуса в барабан и включите полный цикл стирки при максимальной температуре. Уксус поможет уничтожить бактерии и грибки, восстановит свежесть стиральной машины.

Проверка фильтра и прокладок

Периодически проверяйте фильтр и герметичные прокладки стиральной машины. Загрязненные или затвердевшие прокладки могут являться источником запахов, поэтому их необходимо чистить и обслуживать.

Использование ароматизаторов для стиральных машин

Специальные ароматизаторы для стиральных машин могут помочь придать вашему белью волшебный аромат. Добавьте ароматизатор в отделение моющего средства и используйте его вместе с обычным стиральным порошком.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме