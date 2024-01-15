В сети появилась совершенно новая схема мошенников. Мошенники решили воспользоваться информацией об состоявшемся на прошлой неделе обмене пленными для собственных махинаций. В их профилях могут содержаться фотографии или видео с событиями обмена пленными. Об этом предупредил украинцев омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.

По словам Дмитрия Лубинца, в социальных сетях появились учетные записи, которые выдают себя за освобожденных из плена военнослужащих. Эти аккаунты обещают обеспечить информацию о тех, кого "видели" во вражеском плену. Очевидно, что за предоставленную информацию они требуют денежное вознаграждение от семей украинских военнопленных.

Чтобы казаться более вероятными представителями уволенных бойцов, в профилях мошенников могут находиться фотографии и видеозаписи с "обмена 230", или фотоматериалы из предварительных обменов.

Омбудсман призывает украинцев осторожничать и не перечислять деньги по сомнительной информации.

"Не верьте этому! Ни в коем случае не присылайте деньги! За этими страницами и профилями в социальных сетях скрываются мошенники. Будьте внимательны и обращайтесь только к официальным ресурсам Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", - предупредил Дмитрий Лубинец.

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