Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом приготовления курицы с апельсином.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкуснейшую курочку в апельсиновом соусе. Очень сочную, нежную и ароматную, в моей семье она уходит на раз-два, добавила "Мастер Шеф" Глинская.

Ингредиенты:

500 г куриного филе (2 шт.)

2 апельсина

2 зубчика чеснока

Перец чили (по вкусу)

30 г муки

15 г меда

10 мл растительного масла

½ ч. ложки сухого имбиря (или 1 ч. ложка тертого свежего)

Соль (по вкусу)

Инструкции:

Подготовка ингредиентов:

Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на куски среднего размера, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Апельсины выжмите, сок соберите в отдельной миске.

Чеснок мелко нарежьте или используйте чеснокодавку.

Перец чили нарежьте кольцами.

Приготовление соуса:

"Мастер Шеф" Глинская советует, в миске с апельсиновым соком добавьте мед, муку, соль, сухой имбирь. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

Подготовка курицы:

Обсыпьте куски курицы солью и перцем по вкусу.

Обжаривайте филе на растительном масле в большой сковороде до золотистой корки.

Приготовление соуса (продолжение):

Влейте апельсиново-медовую смесь в сковороду с куриной грудкой. Добавьте мелко нарезанный чеснок и кольца перца чили. Тщательно перемешайте.

Завершение приготовления:

Готовьте курицу в соусе на среднем огне, периодически помешивая, пока соус не загустеет и не приобретет ароматный апельсиновый вкус.

Подавайте курицу горячей, поливая оставшимся соусом. При желании украсьте свежими ломтиками апельсина, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.

Подача:

Подайте курицу в апельсиновом соусе горячей, посыпанной зеленью. Подойдет к рису, картошке или свежему овощному салату.

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