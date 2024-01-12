В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкуснейшую курочку в апельсиновом соусе. Очень сочную, нежную и ароматную, в моей семье она уходит на раз-два, добавила "Мастер Шеф" Глинская.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе (2 шт.)
- 2 апельсина
- 2 зубчика чеснока
- Перец чили (по вкусу)
- 30 г муки
- 15 г меда
- 10 мл растительного масла
- ½ ч. ложки сухого имбиря (или 1 ч. ложка тертого свежего)
- Соль (по вкусу)
Инструкции:
Подготовка ингредиентов:
Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на куски среднего размера, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Апельсины выжмите, сок соберите в отдельной миске.
Чеснок мелко нарежьте или используйте чеснокодавку.
Перец чили нарежьте кольцами.
Приготовление соуса:
"Мастер Шеф" Глинская советует, в миске с апельсиновым соком добавьте мед, муку, соль, сухой имбирь. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
Подготовка курицы:
Обсыпьте куски курицы солью и перцем по вкусу.
Обжаривайте филе на растительном масле в большой сковороде до золотистой корки.
Приготовление соуса (продолжение):
Влейте апельсиново-медовую смесь в сковороду с куриной грудкой. Добавьте мелко нарезанный чеснок и кольца перца чили. Тщательно перемешайте.
Завершение приготовления:
Готовьте курицу в соусе на среднем огне, периодически помешивая, пока соус не загустеет и не приобретет ароматный апельсиновый вкус.
Подавайте курицу горячей, поливая оставшимся соусом. При желании украсьте свежими ломтиками апельсина, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.
Подача:
Подайте курицу в апельсиновом соусе горячей, посыпанной зеленью. Подойдет к рису, картошке или свежему овощному салату.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.