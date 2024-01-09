Некоторые монеты могут принести украинцам значительные суммы денег из-за своих уникальных особенностей, которые высоко ценятся среди коллекционеров. Так, например, 50 копеечных монет можно выгодно продать. Такие данные предоставили эксперты специализированного ресурса "Монеты-ягодки".
За монету номиналом 50 копеек 1992 разновидности 3ВАг можно получить от 4 000 гривен до 11 000 гривен. Эта монета отличается следующими чертами:
- средний зуб трезубца – он толстый;
- размер рисунка – 17,7 мм;
- гроздь №1 - имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;
- группа – гладкая.
За около 1500 гривен можно продать 50-копеечную монету 2001 года, поскольку тираж этой монеты был очень мал - всего 5000 единиц.
"Вероятность найти монету в обращении мала. [Однако] На аукционах были случаи продажи 50-копеечных монет 2001 года, найденных в обращении", - сообщают специалисты.
За монету 50 копеек 1994 разновидности 1.1АГм готовы выплатить от 2 000 гривен до 4 000 гривен. Ее можно узнать по следующим признакам:
- небольшим отверстием в нижней части трезубца;
- промежутком в виде трапеции между листком и отростком;
- вместе с мелкой насечкой.
"Существует еще одна разновидность с трапециями - 2АГм, в таких 50-копеечных монетах большие отверстия в нижней части трезубца. За такую монету можно получить от 5 до 30 гривен, - добавляют специалисты.
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