Сегодняшний ритм жизни может потребовать от нас эффективных инструментов для быстрого и удобного ухода за волосами. Мы рассмотрим интересные советы для идеального вида волос, заменяющих сухой шампунь.
Кукурузный крахмал
Кукурузный крахмал – отличный природный абсорбент, который может впитывать излишки жира на коже головы. Чтобы использовать его в качестве сухого шампуня, просто нанесите небольшое количество на корни волос, тщательно распределите и расчешите. Кукурузный крахмал оставляет волосы свежими и без неприятного запаха.
Гречневый крахмал
Гречневый крахмал – еще один эффективный абсорбент, который можно использовать как средство для выведения избытка жира из волос. Он также может придать волосам естественный блеск и вид.
Глубокая чистка зеленым чаем
Зеленый чай известен своими антиоксидантными свойствами и способностью контролировать выработку себума, жирного выделения кожи головы. Заварите зеленый чай, охладите его и используйте в качестве средства смывания корней волос. Это помогает уберечь волосы от избыточного жира и придает им естественное сияние.
Корневые порошки
Специальные порошки для волос, содержащие крахмал или другие абсорбенты, могут быть эффективными альтернативами сухому шампуню. Просто нанесите их на корни волос, тщательно распределите и расчешите для создания свежего и объемного вида.
Лимонный сок
Лимонный сок обладает антисептическими свойствами и может быть использован для регулировки выработки себума. Разведите лимонный сок водой и нанесите на корни волос. Оставьте на несколько минут, затем тщательно промойте. Волосы останутся свежими и легкими.
Кукурузная мука
Кукурузная мука – еще один вариант для абсорбции избытка жира. Применяйте ее на корни волос и оставляйте на несколько минут, прежде чем тщательно расчешете.
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