Сегодня будет твой день? Узнайте это в ежедневном гороскопе на 9 января. Узнайте, будут ли звезды сегодня на вашей стороне.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, после праздничных и волшебных моментов у тебя остается горько-сладкое чувство. Попробуйте снова погрузиться в праздничную атмосферу, ведь вам не нужна особая дата, чтобы собраться со всеми любимыми людьми . Позвольте себе насладиться волнением и волшебством, которые так вас характеризуют и которые, по вашему мнению, ограничиваются рождественским сезоном. Оставьте рабочие заботы в стороне, ведь нет смысла брать их с собой домой. Воспользуйтесь компанией своих близких, чтобы спланировать прогулку на следующие выходные, или, если можете, сделайте это сегодня! Вернувшись домой, вы почувствуете себя обновленным и сможете встретить день с другой энергией. С другой стороны, также важно помнить, что вы оставили что-то прямо в своем рождественском подарке этому особенному человеку. Попробуйте и сегодня сделать небольшой подарок.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Тельцы, сегодня вам следует снова сосредоточиться на своих делах, на своих близких и друзьях. Если вам трудно перестать думать о своих профессиональных обязанностях каждый день, попробуйте сменить фокус и поставить это в качестве решения на 2024 год. Воспользуйтесь этими днями, чтобы расслабиться и посвятить свободное время тем, кого вы любите больше всего. Вам не обязательно присутствовать каждый день, но вы можете выделить для этого несколько минут этого свободного времени. Более того, заставьте себя взять отпуск! Вы всегда настолько сосредоточены на работе, что почти всю жизнь проводите в офисе. Меняйтесь, потому что ваши близкие действительно оценят, если вы станете более доступны. Сегодня вы можете сделать особенный подарок близкому вам человеку. Этот жест мог бы значительно улучшить конфликтную ситуацию, в которой вы с ними оказались. Если вы в настоящее время не влюблены, наслаждайтесь своими лучшими друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, сегодня у вас будет отличное настроение, особенно если вы планировали посвятить день или часть дня тем покупкам, которые вас так волнуют и на которые вам всегда не хватало времени. Если у вас сегодня выходной, воспользуйтесь ранним утром, чтобы иметь больше свободного времени, особенно если вы живете со своим партнером. Наверняка у вас были страстные ночи рядом с ними, но мало дней вместе по утрам, верно? На все найдется время, но постарайтесь хорошо себя организовать, чтобы вы могли проводить время с любимым человеком. С другой стороны, если вы сейчас одиноки, воспользуйтесь этим временем, чтобы посвятить себя себе и позаботиться о своем личном благополучии. Самое главное — постараться выйти из дома и быть расслабленным и счастливым, с той решимостью, которая всегда отличала вас почти каждый день. Окружите себя людьми, которые дополняют вас, а не отнимают у вас.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, если во время планирования предстоящих выходных вы поняли, что ваш партнер стал для вас как будто чужой, самое время задуматься об этом. Понятно, что этот не разделяет ваших надежд и уже не вызывает в вашем сердце прежних эмоций, поэтому разберитесь с ситуацией раз и навсегда. Не тратьте больше сил на безответную любовь и прямо сегодня поговорите со своим партнером. Для вас было бы гораздо предпочтительнее прекратить отношения мирным путем и, таким образом, больше не продлевать эти страдания, находясь с кем-то, кто вас совершенно не удовлетворяет. С другой стороны, если ваши отношения складываются, постарайтесь уделить им еще немного времени и внимания сегодня. Сегодня вы можете удивить их романтическим ужином дома. Постарайтесь создать уютную атмосферу с помощью свечей и деталей, которые выражают вашу огромную любовь. С другой стороны, сегодня также может быть хороший день, чтобы преодолеть проблемы прошлого.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лео, удовлетворение хорошим ходом своей работы наполняет тебя радостью. Вы так счастливы и в такой эйфории, что сегодня ваш бюджет может оказаться под угрозой. Ваша щедрость и ваш повседневный характер могут иметь очень хорошие детали по отношению к другим, но вы должны стараться не переусердствовать. Будьте осторожны, так как вы можете понести больше расходов, чем думаете, и можете пожалеть об этом, когда дойдете до конца месяца и увидите, что у вас нулевой баланс. Хитрость может заключаться в том, что перед выходом из дома вы точно определяете, сколько хотите потратить, и не превышаете свой бюджет ни на один евро. Если хотите, можете попробовать снять наличные и оставить карту дома. Это будет нелегкий день, поскольку вы легко транжирите, но со временем вы увидите, что с благодарностью будете следовать этому новому поведению. Научитесь вести себя как зрелый человек.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, приятно осознавать, что после стольких страданий тебе наконец удалось стабилизировать свое финансовое положение. Однако было бы желательно быть осторожным с расходами, которые предстоят в этом месяце, чтобы попытаться сохранить экономический баланс после того, чего вам стоило его достичь. Помните, что не всегда нужно выбирать дорогие подарки, ведь иногда самые значимые – это ласка и внимание. Кроме того, сегодня может быть хорошее время подумать о том, какие рабочие вопросы вам необходимо улучшить, поскольку они вызывают беспокойство. Иметь ежедневные ожидания – это нормально, но вам также необходимо быть реалистами, прежде чем принимать какие-либо решения относительно своей карьеры. Что касается ваших отношений с партнером, вам следует подумать, прежде чем говорить, чтобы избежать ненужных споров, которые могут вас сильно навредить. Подумайте, прежде чем говорить, и вы заметите разницу.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, вы можете спланировать день, сочетающий работу с романтическим вечером дома. Это может быть отлично, потому что вы сможете выполнить свои обязательства, а затем провести время со своим любимым человеком, чтобы достичь хорошего баланса. Однако крайне важно контролировать свои расходы, чтобы избежать финансовых трудностей в будущем. Помните, что лучшие подарки – это те, которые выбраны от души, на них не нужно тратить целое состояние. Также следует учитывать, что ценность подарка может быть как материальной, так и нематериальной. Тщательно подумайте, чего вы хотите, прежде чем тратить деньги , не задумываясь. Дайте волю своему воображению, если хотите произвести впечатление на кого-то особенного. С другой стороны, если у вас сейчас нет партнера, вы можете найти отличную компанию со своими лучшими друзьями. Кроме того, в дружбе вы можете найти что-то, что со временем меняется.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, несмотря на то, что у него много дел и некоторые ожидающие покупки, не оставляйте в стороне свою цель — больше заниматься спортом на свежем воздухе, в парке или в другом тихом месте. Вы уже знаете, что ваше благополучие и снижение стресса, который вы можете испытать, будут вам благодарны, и вы сможете вернуться домой с более чем обновленной энергией. Также убедитесь, что вы хорошо организовали себя, чтобы ничего не забыть, как это всегда бывает. Однако постарайтесь позволить себе некоторую гибкость в своих планах и адаптируйте свой день к обстоятельствам, которые могут возникнуть. Найдите время, чтобы встретиться с лучшими друзьями, навестить семью или отправиться за покупками самостоятельно. Просто делайте то, что вам хочется. Во второй половине дня вы можете попробовать насладиться прогулкой по городу и полюбоваться им со смотровой площадки.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, судя по всему, в ваших романтических делах сейчас наблюдается некоторая неразбериха. Если вы совершенно не понимаете, что чувствуете, было бы лучше, если бы вы постарались не принимать импульсивных решений и не предпринимать никаких действий в каком-либо конкретном направлении. Вместо этого будьте открыты для вариантов, которые могут возникнуть, и потратьте необходимое время, чтобы понять свои чувства, прежде чем проявлять какую-либо инициативу. С другой стороны, сегодня может быть хороший день для похода по магазинам. Вы можете воспользоваться возможностью купить тот рождественский подарок, о котором вы забыли и который все еще ждет особенного человека. Не скупитесь и не зайдите в его любимый магазин, чтобы купить ему что-нибудь. И если вы можете, вы можете присоединиться к кампании НПО, которая стремится помочь наиболее обездоленным. У вас очень хорошие финансовые дела, так почему бы не поделиться?

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, это может быть хороший день, чтобы попытаться укрепить связи и воссоединиться с людьми, которых вы давно не видели. Таким образом, вы сможете добавить их обратно в свой список друзей вместе с теми, кого вы уже видите почти ежедневно. Вы также можете узнать, что кто-то заинтересован во встрече с вами сегодня. Если вы одиноки, этот человек может оказаться важным для вас в будущем и подарить вам полное счастье. Это не обязательно должен быть он сам, но, возможно, их друг или родственник в конечном итоге станет вашей большой любовью. Прямо сейчас вы попадаете в момент, когда чувствуете себя удовлетворенным и поэтому все хорошее в этой жизни придет к вам. У вас появится более широкий взгляд на вещи, которые окружают вас каждый день, и Вселенная даст вам то, чего вы всегда хотели.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолеям сегодня представится прекрасная возможность выразить свои чувства и пообщаться с окружающими. Однако постарайтесь помнить, что не все люди, которые участвуют в вашей повседневной жизни, испытывают те же чувства, что и вы. Научитесь различать тех, кто присутствует ради удобства и комфорта, и людей, которые действительно что-то привносят в вашу жизнь. Установите ограничения с теми, кто не приносит вам пользы, и избегайте чрезмерной щедрости с теми, кто этого не заслуживает. В любви ночь предложит вам действительно подходящий сценарий, чтобы насладиться необычными моментами со своим партнером. Этот раз будет особенно удачным, если вы ясно поймете, что хотите разделить свою жизнь с этим человеком. Воспользуйтесь этим случаем, чтобы предложить особые мероприятия для пары и постарайтесь устроить свидание, совершенно отличное от того, которое у вас было всегда.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, вы хорошо проводите время и являетесь примером для других людей, которые могли бы многому у вас научиться. Вам необходимо осознавать и ценить то положительное влияние, которое вы оказываете на окружающих вас людей. Сегодня вам очень близок человек, которому нужна ваша поддержка в трудный момент, который он может пережить. Дайте им немного времени и поддержите, даже если это потребует внесения некоторых корректировок в ваши планы. Ваша способность помочь им может иметь большое значение, поэтому постарайтесь быть рядом, и вы почувствуете себя прекрасно, когда все пройдет.

Источник: magic.horoscope.

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