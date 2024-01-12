Однако не следует паниковать, поскольку существуют простые и доступные способы удаления этих пятен, используя домашние средства. Давайте рассмотрим несколько эффективных методов, которые помогут вам вернуть столу его первозданную чистоту.
Спиртный уксус:
Спиртовый уксус – это отличное средство для удаления застывшего жира. Смочите тряпку или мягкую губку в растворе спиртового уксуса и протрите застывшие капли жира. Уксус растворит жир и сделает его лёгким для удаления. После обработки протрите стол чистой тряпкой.
Соль и лимонный сок:
Создайте пасту, смешав соль и лимонный сок. Нанесите пасту на застывший жир и оставьте на 10-15 минут. Затем используйте тряпку или губку, чтобы тщательно протереть поверхность стола. Соль помогает отшелушивать жир, а лимонный сок удаляет остатки и приятно освежает.
Раствор для посуды:
Смешайте теплую воду и несколько капель воды для мытья посуды. Используйте этот раствор для удаления застывшего жира. Окуньте тряпку в раствор и протрите загрязненную область. Затем промойте чистой влажной тряпкой.
Оливковое масло и сода:
Создайте пасту, смешав оливковое и соду. Нанесите пасту на застывший жир и оставьте на 15-20 минут. Затем используйте тряпку, чтобы тщательно протереть стол. Масло растворит жир, а сода отшелушит его от поверхности.
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