Применение кухонных поверхностей не всегда остается бесследным и часто наши столы покрываются неприятными застывшими каплями жира.

Однако не следует паниковать, поскольку существуют простые и доступные способы удаления этих пятен, используя домашние средства. Давайте рассмотрим несколько эффективных методов, которые помогут вам вернуть столу его первозданную чистоту.

Спиртный уксус:

Спиртовый уксус – это отличное средство для удаления застывшего жира. Смочите тряпку или мягкую губку в растворе спиртового уксуса и протрите застывшие капли жира. Уксус растворит жир и сделает его лёгким для удаления. После обработки протрите стол чистой тряпкой.

Соль и лимонный сок:

Создайте пасту, смешав соль и лимонный сок. Нанесите пасту на застывший жир и оставьте на 10-15 минут. Затем используйте тряпку или губку, чтобы тщательно протереть поверхность стола. Соль помогает отшелушивать жир, а лимонный сок удаляет остатки и приятно освежает.

Раствор для посуды:

Смешайте теплую воду и несколько капель воды для мытья посуды. Используйте этот раствор для удаления застывшего жира. Окуньте тряпку в раствор и протрите загрязненную область. Затем промойте чистой влажной тряпкой.

Оливковое масло и сода:

Создайте пасту, смешав оливковое и соду. Нанесите пасту на застывший жир и оставьте на 15-20 минут. Затем используйте тряпку, чтобы тщательно протереть стол. Масло растворит жир, а сода отшелушит его от поверхности.

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