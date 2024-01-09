Мобилизация в Украине, в НБУ рассказали, будут ли финансово ограничивать уклоняющихся от призыва.

Мобилизация в Украине продолжается, в то же время в новом законопроекте об усилении призыва законодатели предлагают финансово ограничить уклонистов.

В Нацбанке рассказали, возможно ли это.

Так, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что законного способа финансово ограничить уклонистов в разгар мобилизации в Украине - пока нет.

В то же время раскрытие данных происходит только после принятия соответствующего решения судом.

По словам Рожковой, информация, касающаяся отдельного человека, хранящегося банками, может раскрываться только в отдельных случаях, в частности, этого можно добиться через суд.

"Мы себя позиционируем как цифровую страну, я не думаю, что нам следует прибегать к таким финансовым репрессиям, должны быть привлечены другие механизмы. И те базы данных, которые имеют наши военные, планы мобилизации – что этого можно цивилизованным способом достичь”, – заявила Рожкова.

Украинцы в комментарях отреагировали на новость:

"А при чем здесь штраф, верховная рада и всех полицейских также в армию, вот будет пример...",

"Каких таких уклонистов? Уклонисты это тцк сп первые. Затем идут службы безопасности, СБУ, нац полиция, кру и где еще многие другие. За госслужащие разных статусов от депутатов и министров до глав сел и городков. А потом простой народ, который единственный работает в этом государстве на его благо”, - пишут украинцы в комментариях обсуждая вероятные изменения относительно мобилизации в Украине.

Источник: "Панюта. Итоги".

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