Диетолог проекта "Зважені та щасливі" Светлана Фус рассказала, как можно экспериментировать с рецептом винегрета, чтобы он был вкусным и полезным.

На своей странице в Instagram Светлана Фус из "Зважені та щасливі" объяснила, что винегрет не зря пользуется популярностью среди украинцев. Этот салат вкусный и простой, готовится из доступных и полезных для здоровья продуктов.

"Каждая украинская хозяйка готовит его по-своему. И традиционный рецепт с фасолью и солеными огурцами не единственный", – подчеркнула диетолог "Зважені та щасливі" Светлана Фус.

Эксперт "Зважені та щасливі" отметила, что благодаря квашеным огурцам и капусте винегрет оказывает пробиотическое действие, поддерживает кишечную флору, воздействуя на иммунитет. Свекла способствует регулярной работе кишечника, положительно влияет на кровеносную систему. Морковь снабжает витамином А, капуста и лук – витамином С. Горошек и фасоль – хорошие источники растительного белка.

"Привычный состав салата можно изменить по своему вкусу. Некоторые добавляют в винегрет морскую капусту, обогащающую это блюдо йодом. Горошек или фасоль можно заменить чечевицей", – советует диетолог "Зважені та щасливі".

Кроме того, Светлана Фус из "Зважені та щасливі" добавила, что в классических рецептах винегрет обычно содержит подсолнечное масло, но можно использовать другое, например оливковое. Также, готовя винегрет, можно изменять пропорции овощей, добавлять грибы, свежие огурцы и даже кислые яблоки.

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